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Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

Kergejõustik
Lamont Marcell Jacobs
Lamont Marcell Jacobs Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kergejõustik

2021. aasta olümpiavõitja Lamont Marcell Jacobs võitis Austria lahtistel meistrivõistlustel Eisenstadtis 100 meetri jooksu ajaga 9,67, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. Tugeva taganttuule tõttu ei läinud tulemus aga ametliku Euroopa rekordina arvesse.

Jacobs läbis eeljooksu ajaga 9,84, kuid ka seal puhus lubatust tugevam taganttuul (+2,3 m/s). Finaalis parandas itaallane oma tulemust veelgi ning edestas britti Romell Glave (9,76) ja Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinterit Wayde van Niekerk (9,83).

Kõikides tingimustes joostud aegade võrdluses on Jacobsi 9,67 kiirem vaid Usain Bolti kaks legendaarset jooksu. 9,58, mis tähistab maailmarekordit, ning 9,63, mille ta püstitas 2012. aasta olümpiamängudel.

Kuna Eisenstadtis mõõdeti taganttuuleks 4,1 meetrit sekundis, ei saanud Jacobsi tulemus ametliku Euroopa rekordina kirja. Rekordite kinnitamiseks on lubatud maksimaalselt 2,0 m/s taganttuul.

"Olen väga õnnelik, sest mu tulemused paranevad iga võistlusega. Muidugi oli siin väga tuuline, aga ajaloos on ainult Bolt suutnud sellest kiiremini joosta. Olen selle aja üle väga õnnelik," ütles Jacobs pärast võistlust.

Vigastusterohke aasta järel on itaallane sel suvel näidanud head vormi ning jooksnud juba neljal korral 100 meetrit alla kümne sekundi. Augustis Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel läheb Jacobs püüdma oma kolmandat järjestikust Euroopa meistritiitlit.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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