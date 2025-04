Finaalseeria: kas Võru teenib ajaloo esimese meistritiitli või Tartu kuuenda?

Nelja võiduni peetava finaalseeria teine mäng toimub 10. aprillil kell 19 Võrus, kolmas 13. aprillil kell 17 Tartus ja neljas 17. aprillil kell 19 Võrus. Vajadusel peetakse viies kohtumine 20. aprillil kell 17 Tartus, kuues mäng toimuks 23. aprillil kell 19 Võrus ning seitsmes 25. aprillil kell 19 Tartus.

Eelmisel hooajal teenis Võru Barrus Eesti meistrivõistlustel hõbeda, Tartu Bigbank jäi aga neljandaks. Sellest hooajast on Bigbankil ette näidata Cronimet liiga tiitel, Barrus võitis Eesti – Läti liigas pronksi. Karikavõistlustel jäi Bigbanki saagiks hõbe, Barrus langes välja poolfinaalis, jäädes alla just Bigbankile.

Läbi ajaloo ongi eelmise aasta tulemus Võru klubi suurim saavutus, Tartu Bigbank on riigi meistriks tulnud viiel korral (alates aastast 1999, mil alustas tegevust SK Duo ja võeti üle võrkpalliklubi Ösel Foods).

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tunnustas vastast ja ootab pikka seeriat. "Kahenädalane mängupaus on piisavalt pikk, et teha teatud muudatusi, aga sellega võib ka mängurütm kaduda. Seeria algust on seetõttu keeruline hinnata, et kuidas minema hakkab. Omavahel oleme me piisavalt mänginud, aga mitte sellise kaaluga nii pikka seeriat. Oluline saab olema, kuidas meie või nende põhikoosseis oma asjad jooksma saab. Nagu seeriates ikka, peavad meeskonnad suutma jooksvalt reageerida ja muudatusi teha," sõnas Rikberg.

Koosseis, kellega Rikberg esimest kohtumist alustab, pole veel paigas: "Meil on veel kaks mängulist trenni ees ja seejärel saab otsuseid teha, variante on laual mitmeid. Oleme trennides hoidnud mitmekesisust – eri mängijad eri positsioonidel, ühe konkreetse põhikuuikuga me harjutanud pole. Paras hulk mänge on ees ootamas ja eri hetkedel võib olulisse rolli tõusvaid mängijaid olla mitmeid."

Võru meeskond on Bigbanki juhendaja sõnul võrreldes eelmise hooajaga sammu edasi teinud. "Cronimet liigas saadi medal, varem polnud nad nelja hulka pääsenud, see on selge edasiminek. Ma ütlesin juba hooajaeelsel pressikonverentsil, et hindan neid kõige kõrgemalt, tõsi, siis polnud Renee Teppan veel Pärnus. Selge kvaliteedi tõusu taga on kaks laialdase kogemusega koondislast – Henri Treial ja Albert Hurt, sellist kvaliteeti neil möödunud hooajal polnud," sõnas Tartu peatreener, kellele pikk seeria on meeltmööda.

"Mina olen aastaid selle poolt olnud, et see süsteem selline oleks ja ei muutuks pidevalt. Eesti meistritiitli välja mängimine on suur töö kõigile ja seda tulekski pikemalt nautida," lisas Rikberg, kelle sõnul on tema meeskonnas kõik rivis ja vaatamata pisimuredele valmis võitlusse minema.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et finaalipääsu kindlasti iseenesestmõistetavana ei võeta. "Me kõik teame, et Eestis on neli sarnasel tasemel meeskonda ja finaali jõudmist ei saa selles valguses kuidagi iseenesestmõistetavana võtta. Kõik neli tahtsid finaali jõuda ja meie jaoks see kindlasti kuidagi harjumuspärane pole, sest mängisime siin ka eelmisel aastal. Aga ju me midagi hästi teeme, et oleme suutnud kaks aastat järjest õnnestuda," sõnas Lüütsepp.

Vastase osas tõi juhendaja välja kõige suuremat peavalu valmistava faktina kahe sidemängija olemasolu. "Neil on küll üldiselt pikk pink, aga ründajate vahetusi on lihtsam hallata, kui kahe sidemängija olemasolu. Kui on vaja kaheks erinevaks käekirjaks valmistuda, siis see on nii treenerile kui meeskonnale paras väljakutse," ütles juhendaja.

"Olen kindel, et see seeria saab mõlemale olema füüsiliselt väljakutsuv ja Tartu eeliseks on, et neil on võimalik rohkem nö lappida, aga ma ei tähtsustaks seda üle. Eelmisel aastal tuli finaal meie jaoks liiga kiirelt ja me ei suutnud poolfinaalist ära taastuda ei füüsiliselt ega vaimselt. Sel aastal oleme terve hooaja püüdnud niimoodi sättida, et oleksime kevadel parimas hoos. Oleme nüüd saanud finaalseeriaks korralikult valmistuda ja kõik mehed on valmis. Usun, et meil on selgelt paremad võimalused seal midagi korda saata kui eelmisel aastal," lisas Lüütsepp.

Laupäeval jätkub ka kolme võiduni peetav pronksiseeria, kus on vastamisi Pärnu Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech. Avamängus jäi tulemusega 3:1 peale Pärnu meeskond.

Seeria teine mäng peetakse 5. aprillil kell 18 Tallinnas ning kolmas 9. aprillil kell 19 Pärnus. Vajadusel toimuvad seeria neljas ja viies kohtumine vastavalt 12. aprillil kell 17 TalTechi spordihoones ning 16. aprillil kell 19 Pärnu spordihoones.