Lüütsepp neljanda finaalmängu eel: üritame nii teha, et kõik nulli saaks

Nelja võiduni peetavat seeriat juhib enne homset mängudega 2:1 Bigbank, kes võitis esimese ja kolmanda mängu.

Võru meeskond tahab mõistagi seeriat viigistada, Tartu oleks aga võidu korral vaid sammu kaugusel meistritiitlist.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp selgitas, mis neil eelmises kohtumises puudu jäi. "Esiteks tõi Martti Juhkami ja Aleksander Eerma vahetusest sekkumine vastase mängu uut hingamist, teiseks oli meil mure oma meestega. Albert Hurt tegi ühes kaitseolukorras jalale haiget ja ma ei tahtnud mingeid riske võtta ja teda rohkem sisse ei pannud. Ning Kristo Kollo oli kõhuviiruses olnud ja täiesti magamata ning ei olnud seda energiat. Seega jäi meil nurgast lihtsalt puudu," rääkis Lüütsepp.

"Aga nüüd on igal mängul väga suur kaal, kui me peaks kaotama, oleks meil selg täiesti vastu seina ja Tartu oleks võidule väga lähedal. Aga üritame ikka nii teha, et kõik nulli saaks ja seeria 2:2 oleks. Füüsiliselt ei tunneta, et oleks väga hull olukord ja mehed tuleks tühjade pilkudega trenni. Pisiasju ikka on, usun, et ka vastasel on muresid, aga midagi hullu veel ei tunneta, et seeria hakkab väsitama. Kõik mõistavad, et poolteist nädalat pingutust seisab veel ees ja praegu on vaja täiega panna," lisas Lüütsepp.

Tartu Bigbanki juhendaja Alar Rikberg tõdes, et nagu enne eelmist kohtumist aimata võis, kujunes kolmas mäng seni tasavägiseimaks. "Tasavägisusest rääkides, siis enne mängu ka tunne ütles, et nüüd hakkavad need tulema. Ja esimesed kaks geimi – 25:21 ühele ja siis teisele poole, olid tegelikult päris tasavägised geimid. Mõnikord see numbriline pool ei näitagi nii palju, aga seal olid ühesed-kahesed vahed, korralikud võitlused. Ainukene ühepoolne oli kolmas geim, kus seal Võru hakkas lagunema ja meil asjad väga hästi õnnestusid. Miks ta lõpuks nii läks, eks seal on palju pisidetaile, õnne ja oli täitsa finaalivääriline mäng," sõnas Rikberg.

"Nüüd me oleme sellisesse tõsisesse võitlusfaasi jõudnud, see, mida ma usun, et kõik mängijad mõlemal pool võrku kõige rohkem naudivad," lisas peatreener.

Seeria viies kohtumine toimub 20. aprillil kell 17 Tartus, kuues mäng toimuks vajadusel 23. aprillil kell 19 Võrus ning seitsmes 25. aprillil kell 19 Tartus.