Aron: pole saladus, et motospordis sul sõpru ei ole

Sel aastal vormel-1 sarjas Alpine'i meeskonnas reservsõitja rolli täitva Paul Aroni hooaeg on alanud hästi isegi ilma ise võidu sõitmata.

"Kui me vaatame tulemusi, siis tiimil on olnud väga keeruline hooaja algus, aga minul on olnud väga edukas hooaja algus. Ma olen enda reservsõitja rolli täitnud väga hästi. Tiim on minuga väga rahul olnud. Mul on siin olnud päris mitu võimalust istuda ja näidata milleks ma võimeline olen ja kõik need testid on ka väga hästi läinud," kommenteeris Aron.

Lisaks Aronile on tiimis veel kolm reservsõitjat, kes kõik tiimiga lähemalt töötavad. "Muidugi on kokkupuutumist ja me suhtleme üksteisega, aga sellist sõprust kindlasti ei ole. Väga selge on see, et eks põhisõitjad teavad, et meie kui reservsõitjad tahame nende rolli üle võtta. Reservsõitjate vahel meie kõik teame, et me tahame olla see järgmine, kes selle põhikoha saab. See ei ole mingi saladus, et motospordis sul sõpru ei ole," tõdes eestlane.

Möödunud hooaja juunioride WRC maailmameister Romet Jürgenson sõidab see aasta kaasa ka WRC2 sarjas. Esimese etapiga Rootsis saab Jürgensoni sõnul rahul olla. Järgmine WRC2 etapp sõidetakse kaasa aprilli lõpus Kanaaridel.

"Kanaarid on järgmine WRC2 etapp ja see puhtalt seetõttu, et tahtsime vähemalt kahel asfaldirallil hooaja jooksul osaleda. Ühel osaleda pole nagu mõtet ja see on ka edaspidi kalendris praegu kindel, hea koht, kus enda kiirust jälle võrrelda," sõnas Jürgenson.

Ka M-Spordi tiimis on Jürgenson kenasti vastu võetud ning aitab meeskonda ka etappidel, kus ise ei sõida. "Käisin just Keenias, kus olin ka vähe teises rollis seal, tegin lihtsalt recce kaasa ja aitasin rehvidega tagatubades. Kõik mehaanikud ja insenerid omavahel suhtlevad väga vabalt ja pärast rallit mängisime seal veel jalkat," lisas ta.

Vormel-1 hooaeg jätkub järgmisel nädalal Bahreinis. WRC sõitjad saavad edasi võistelda kolme nädala pärast Kanaaridel.

Vaata ka teisipäevase pressikonverentsi galeriid: