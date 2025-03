Soomlasest sai NBA klubi peatreener

Korvpalliliigas NBA mängiv Memphis Grizzlies teatas, et loobub üheksa mängu enne põhihooaja lõppu senise juhendaja Taylor Jenkinsi teenetest ning teda asendab hooaja lõpuni soomlane Tuomas Iisalo.

Tänavu 44 mängu võitnud Memphis Grizzlies on läänekonverentsis lausa neljandal real, kuid teatas reede õhtul üllatuslikult, et loobub võistkonda kuus hooaega juhendanud Jenkinsi teenetest. ESPN-i andmeil oli Jenkins kaotanud riietusruumi üle kontrolli ning Grizzlies kartis, et selle mõju kandub ka play-off'i.

Jenkinsi asemel juhendab meeskonda hooaja kõige olulisemal perioodil 42-aastane Tuomas Iisalo, kellest saab esimene soomlasest peatreener NBA-s. Ning neljas Euroopas sündinud juhendaja võimsa liiga ajaloos.

Iisalo mängis 14 hooaega erinevates Soome klubides ning temast sai 2014. aastal Soome U-20 koondise treener. Järgnevatel aastatel töötas ta veel Saksamaal ning 2023. aastal võitis ta Baskets Bonniga korvpalli Meistrite liiga tiitli. Siis sai Iisalost Paris Basketballi juhendaja ning hooaja lõpuks lisandus soomlase auhinnakappi ka Prantsusmaa karikas ning EuroCupi karikas.

Tänavu siirdus ta Memphisesse, kus sai juba novembris Grizzliest peatreeneri puudumisel juhendada.

Memphisel on jäänud hooaja lõpuni üheksa mängu, öösel vastu pühapäeva võõrustavad nad Los Angeles Lakersit. Mõlemal klubil on 44 võitu ja 29 kaotust ning sellise seisuga kohtuksid nad läänekonverentsi neljanda ja viienda meeskonnana play-off'is. Kolmandal kohal asetsev Denver Nuggets (47-28) jääb kolme võidu kaugusele, aga Los Angeles Clippers ja Golden State Warriors (mõlemad 42-31) soovivad samuti kohta parandada.

NBA põhihooaeg saab lõpu 13. aprillil.