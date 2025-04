NBA: Denver loobus nädal enne hooaja lõppu peatreeneri teenetest

Denver on teinud soliidse hooaja ning tugevas läänekonverentsis ollakse 47 võidu ja 32 kaotusega neljandal kohal, kuid teisipäeva õhtul teatas klubi üllatuslikult, et on loobunud Malone'i teenetest.

53-aastane Malone sai Denveri juhendajaks 2015-16 hooajal ehk täpselt sel hooajal, mil Nuggets hooajajärgses talendikorjes Nikola Jokici valis. Serblane arenes järgnevatel hooaegadel jõudsalt ja kahe aasta pärast lõpetas Nuggets enamate võitude kui kaotustega. 2018-19 hooajal jõudis Denver viieaastase pausi järel play-off'i ning kaks aastat tagasi sai Denver esimest korda NBA meistritiitlit tähistada. Mullu jõudis Nuggets läänekonverentsis poolfinaali, kuid seal jäädi seitsmemängulises seerias alla Minnesota Timberwolvesile.

"See ei olnud kerge otsus," teatasid meeskonna omanikud. "Kuigi selle ajastus pole parim, oli see vajalik samm, mis aitab meil meistritiitli nimel pingutada. Tiitliootus püsib ning saame peatreener Malone'i poolt ehitatud vundamendi toel tuleviku poole vaadata."

Sel hooajal on Nuggetsil küll edu olnud, aga seda suuresti Jokici suurepäraste esituste toel. Serblane on muidu vägagi rahuliku iseloomuga, kuid on sel hooajal mitmel korral pingil olles häält tõstnud ja oma selget frustratsiooni välja näidanud.

Serblase õlul on suur koorem, sest meeskonda on tabanud karm vigastustelaine ning meeskonna teine täht Jamal Murray ei ole jõudnud tunamulluse finaalseeria tasemeni. Samal ajal on teised läänekonverentsi tiimid nagu Los Angeles Lakers ja Golden State Warriors teinud suuri liigutusi, et oma võimalusi parandada. Sel põhjusel teatas Nuggets lisaks, et klubi tegevjuhi Calvin Boothiga ei sõlmita lepingupikendust ehk klubi teeb juhatuses suure vangerduse.

NBA põhiturniir lõppeb 13. aprillil.