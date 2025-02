FOTOD JA VIDEOD | Lewis Hamilton tõmbas selga uue punase rüü

Kuninglik vormelisari tähistas 75. juubelihooaega ja sel puhul esitlesid kõik kümme meeskonda oma võistlusvorme ja masinaid uhkel galaõhtul.

Mõistagi tõmbas endale palju pilke seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton, kes vahetas kahe hooaja vahelisel ajal senise Mercedese tumeda vormi Ferrari särava punase vormi vastu.

"Tunnen end uue hooaja eel ergastunult. Olen täis mõnusat energiat, sest minu jaoks on kõik uus. Praegu üritan lihtsalt keskenduda sellele, mis meid ees ootab. Olen üliuhke, et saan olla osa Ferrari meeskonnast," rääkis Hamilton.

"See on igaühe halvim õudusunenägu – sinuga kümme aastat koos olnud partner põgenes Itaalia täku juurde," naljatas seejärel õhtujuht Jack Whitehall.

Galaõhtul oli kohal ka Paul Aron, kes täidab eelseisval hooajal Alpine'i rivistuses reservsõitja rolli. Meeskonna põhisõitjateks on austraallane Jack Doohan ja prantslane Pierre Gasly.

Vormel-1 uus hooaeg saab avapaugu märtsi keskpaigas, kui Austraalias legendaarsel Albert Parki nimelisel ringrajal sõidetakse hooaja avaetapp.

MM-tiitlit hakkab kaitsma mullu neljakordseks maailmameistriks kroonitud Max Verstappen.