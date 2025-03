Tammearu säras ellujäämismängus, Laak ja Miilen kohtuvad veerandfinaalis

Võõrsil leiba teenivad võrkpallurid peavad enamasti play-off'ide mänge, mõne jaoks on juba käes hooaja viimased kohtumised.

Märt Tammearu ja tema tööandja Lvivi Barkom peavad Poola kõrgliigas olulisi mänge, misjärel selgub meeskonna liigasse püsimajäämine. Lõppenud nädalal mindi üliolulises mängus vastamisi MKS Bedziniga ja saadi 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:18) võit. Tammearu tõi võitjate resultatiivseimana 21 punkti (sh kolm ässa; +18) ning pälvis selle eest ka mängu MVP tiitli.

Robert Täht ja Gorzowi Cuprum Stilon jäid aga 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 18:25) alla Olsztynile. Samuti korraliku esituse teinud Tähe arvele jäi 15 punkti (+5). Tabelis on Lviv 23 punktiga 14. kohal ehk väljalangemistsoonis, sellest pääsemiseks tuleb viimases põhiturniiri kohtumises teenida kolm punkti Stal Nysa vastu, kes asub neist koht eespool ja kel on koos 25 punkti. Tähe tööandja on tabelis 28 punktiga 12. kohal.

Poola naiste meistriliigas läksid põhiturniiri viimases mängus omavahel vastamisi Kristiine Miileni ja Kertu Laagi koduklubid Radomi Radomka ja Bielsko-Biala Bostik. 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:18) jäi peale Bielsko-Biala. Laak panustas võitjate ridades ühe punktiga (-1), Miilen tõi kaotajata parimana 20 punkti (+12). Bielsko-Biala on tabelis 47 punktiga neljas ja Radom 30 punktiga viies. Veerandfinaalis lähevad eestlannad taas omavahel vastamisi.

Kristiine Miilen Autor/allikas: Facebook/MOYA Radomka Radom

Šveitsis jätkusid poolfinaalid ja Joosep Kuriku koduklubi Genfi Chenois sai seeria teises mängus 3:2 (18:25, 25:21, 25:18, 18:25, 17:15) võidu Schönenwerdi üle. Kurik panustas 15 punktiga (+2). Seeria on 1:1 viigis.

Prantsusmaal sai Marx Aru koduklubiks olev Tourcoing 2:3 (25:16, 23:25, 20:25, 25:10, 13:15) kaotuse Cannes'ilt. Aru tõi kümme punkti (+7). Ardo Kreek ja Nice said 3:0 (25:23, 26:24, 25:23) jagu Chaumont'ist, Kreek osalise mänguajaga skoori ei avanud. Liigatabelis asub Tourcoing 45 punktiga kolmandal ja Nice 41 punktiga viiendal kohal.

Jaapani meistriliigas oli Timo Tammemaa ja Hokkaido Vorease vastaseks lõppenud nädalal Nagano meeskond. Esimeses kohtumises sai Hokkaido 1:3 (27:25, 23:25, 18:25, 22:25) kaotuse, eestlasest temporündaja arvele jäi kümme punkti. Seejärel sai Hokkaido 3:2 (18:25, 19:25, 25:19, 26:24, 16:14) võidu, Tammemaalt 12 punkti. Liigatabelis ollakse viie võiduga kümnendal kohal.

Itaalia esiliigas olid põhiturniiri viimases mängus omavahel vastamisi eestlaste Kevin Saare ja Karli Alliku koduklubid. 3:1 (17:25, 25:14, 25:16, 30:28) jäi peale Alliku koduklubiks olev Cuneo. Allik panustas 12 punktiga (+3), Saar tõi Aversa ridades kaheksa punkti (+6). Tabelis sai Cuneo 49 silmaga neljanda ja Aversa 48 punktiga viienda koha ning omavahel minnakse vastamisi ka veerandfinaalis.

Karli Allik Autor/allikas: Facebook/Cuneo Volley

Hispaania kõrgliigas pidi Liisbet Pilli koduklubi CV Barca tunnistama liiga liidri Heidelbergi Wolkswageni 3:0 (25:11, 25:12, 25:20) paremust. Pill tõi osalise mänguajaga kaks punkti (1). Tabelis ollakse viimasel kohal nelja punktiga.

Kreeka meistriliigas pidi Kadi Kullerkannu tööandja Thessaloniki Aris vastu võtma 1:3 (25:23, 15:25, 13:25, 20:25) kaotuse PAOK-ilt. Tabelis on Aris 24 punktiga kaheksas.

Markkus Keel ja Dunavi meeskond sai Bulgaaria meistriliigas viimastes voorudes kirja kaks võitu. Esmalt alistati 3:1 (25:21, 25:23, 26:28, 28:26) Hebar-Pasardzhik, Keelelt lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+2). Seejärel saadi 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:22) jagu ka Montana Volleyst, Keelelt neli punkti (+0). Tabelis tõusis meeskond 20 punktiga viimaselt realt kümnendale kohale.

Rumeenias tehti algust poolfinaalidega. Abitreener Märt Pajusalu koduklubiks olev Brasovi Corona sai avamängus 3:1 (24:26, 25:16, 25:19, 25:21) võidu Craiova üle.

Soome meistriliigas sai Sten Perilluse tööandja Kyky-Betset lõppenud nädalal kirja võidu ja kaotuse. Esimeses kohtumises saadi 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:20) jagu TUTO Volleyst, Perilluselt kuus silma (+2). Seejärel tuli aga tunnistada Akaa-Volley 3:0 (25:13, 25:15, 25:16) paremust, Perillus ei mänginud. Tabelis on eestlase koduklubi 17 punktiga eelviimasel positsioonil.

Belgias jätkasid põhiturniiri tabeli ülemise osa meeskonnad ühist play-off'i Hollandi meeskondadega, alumise osa meeskonnad peavad omavahel play-off'e. Timo Lõhmuse ja Mihkel Varblase tööandja Aalsti Lindemans sai 3:1 (25:18 22:25, 25:18, 25:17) võidu Huizeni üle. Lõhmus tõi vähese mänguajaga ühe punkti (+1), viie blokiga säranud Varblane tõi kokku 17 punkti (+13). Tabelis on Aalst 15 punktiga neljas. Alex Saaremaa ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard sai alumises play-off'is kirja 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) võidu Meneni vastu. Saaremaa ega Vanker ei mänginud. Tabelis ollakse 17 silmaga esimesed.

Oliver Venno ja Al Rayyani klubi pidasid Kataris kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25:17, 25:22, 25:14) Al Khor, Vennolt osalise mänguaga kaheksa silma (+5). Teises mängus saadi 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) võit ka Al Arabi üle, Venno ei mänginud. Tabelis on Al Rayyan 47 punktiga esimene.

Portugalis sai Carmel Varese koduklubi CD Fiaes esimeses veerandfinaalis 0:3 (21:25, 17:25, 19:25) kaotuse Lissaboni Sportingult. Vareselt üheksa punkti.