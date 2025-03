Eesti suusajuhile valmistab rõõmu meie keskmise taseme tõus

Eesti sportlastest saavutas Trondheimi MM-võistlustel kõige kõrgema koha kahevõistleja Kristjan Ilves, kes oli suure mäe võistlusel 11. Sügisel medalimõtetega MM-võistluste suunas vaadanud Ilves tunnistab, et käesolev hooaeg on tema karjääri vaat et kõige keerulisem.

"Loomulikult see esimene võistlus oli täitsa katastroof. Nüüd midagi tuli vaatamata kõigele, millega olen siin võidelnud hüppemäel. Kõrvaltvaatajale võib tunduda, et mis see on - sa lihtsalt hüppad ja ja kui ei tule välja, siis proovid uuesti ja teed paremini," lausus ta ERR-ile.

"Ma ütlen ausalt: iga kord kui mäele lähen, siis ei taha sinna minna, sest minus on lihtsalt täielik segadus. Mul on juba tekkinud mingi hirm selle hüppamise ees. Mitte, et ma kardaks hüpata, vaid see kõik ebaõnnestuse ümber. Selle koha pealt on see hüpamine nii raske. Ma arvan, et on hästi, et olen siin ja suutsin midagi ära teha, sest see on olnud elu kõige raskem hooaeg."

Koll täiendas: "Loomulikult eelmisel MM-il Kristjani neljas ja kuues koht olid kogu eesti rahvale väga positiivseid emotsioone pakkuvad. Kristjani tase kui selline pole kuhugi kadunud. Kristjan on jätkuvalt üks maailma paremaid kahevõistlejaid."

"Lihtsalt erinevate asjaolude kokkulangemisel on see hooaeg tema jaoks ääretult keeruline," jätkas ta. "Alates FIS-i kombede reeglist kuni hüppesuuskade ja muu varustuseni välja. Kristjan Ilvese 11. koht ei ole üldse paha. Räägime ikkagi maailma tipptasemest. Samuti suusahüppaja Artti Aigro ajalooline 18. koht. Mida veel? Ta on ise öelnud, et oleks tahtnud jõuda ideaalses maailmas 15 hulka. Aga 18. koht on igati suurepärane saavutus."

Aigro ütles, et seda latti on väga hea järjest kõrgemale lükata. "Tean, milleks ma olen suuteline ja seda ma ei suutnud realiseerida, aga see ei ole kaugel," lausus Aigro. "Ei jätaks siin üldse mainimata ka Kaimar Vaguli põhivõistlusele pääsemist suusahüpetes," jätkas Koll. "17-aastane noormees esimesel MM-il mõlemal mäel põhivõistlusel."

"Murdmaasuusatamises naistes 19. koht Kaidy Kaasikult, meestes 19. koht Alvar Johannes Alev. Kui räägime kollektiivselt, siis naiste 11. koht teatesõidus ja olukorras, kus eelmisel MM-il ei olnud naiste teadet isegi väljas, loeksin asja kordaläinuks."

"Keskmine tase on meil tõusnud ja üleüldiselt käibki spordis mäng keskmise taseme ümber," tähtsustas Koll. "Sellised sähvatused saavadki tulla või ülimad õnnestumised saavadki tulla juhul, kui keskmine tase on piisavalt hea. Tervikpilti vaadates ütleksin, et kesmise taseme tõus on selle MM-i märksõna ja see on see, mis meid väga rõõmsaks teeb."

Järgmised suusaalade MM-võistlused peetakse kahe aasta pärast Rootsis Falunis.