Ennuvere Sessionil pinget ei tunne: kui midagi meeldib, ei pea selle pärast muretsema

Simple Sessionil trikitatakse seekord linnaruumis. Kolmapäeval näidati osavust Tallinnas Balti Jaama Turu hoovis. Kohal on kolmkümmend üks BMX ratturit seitsmeteistkümnest riigist. Nähtav võistluspark viiakse ka Riiga, sest seekord võisteldakse kahes riigis.

"Praegu me tegime natukene nagu Lego klotsi laadse lahenduse," iseloomustas võistluste peakorraldaja Risto Kalmre ERR-ile. "Me viime need rämbid Riiga, aga paneme need seal veidi teistmoodi kokku. See on loominguline ja annab erinevaid võimalusi."

Kuu alguses BMX vabastiili tänavasõidus Eesti meistriks tulnud Siim Ennuvere soorituspinget ei tunne. Alaga on ta tegelenud 18 aastat.

"Meistritiitel tuli mulle, kuna mul oli seal [Põhja-Tallinna Noortekeskuse pargis] juba kodupargieelis. Seal ma sain üsna pingevabalt sõita. Siin leian ka, et kuna see on asi, mida mulle meeldib teha, siis ma ei pea selle pärast muretsema. Ma näen, et keegi teeb midagi ees ära, see pigem motiveerib mind samuti üritama," ütles ta.

Trikkide eest jagati nii punkte kui raha. Võitis Ukraina rattur Andrew Nesterov. Eesti parim oli Ken Klein, kes jõudis esikümne piirile. Siim Ennuvere oli tugevas konkurentsis teises kümnes.

"Ausalt öeldes on maailmas tase ikkagi tunduvalt kõrgem. Meil oleks Eestisse vaja suuremaid parke, et rohkem areneda," tõdes Ennuvere.

Neljapäeval vallutavad trikiratturid Tammsaare pargi ja nädalavahetusel Riia tänavakultuurifestivali.