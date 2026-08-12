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Simple Session toimub tänavu kahes riigis korraga

Ekstreemsport
Simple Session.
Simple Session. Autor/allikas: Simple Session.
Ekstreemsport

Juba 26 aastat järjest toimuv ekstreemspordisündmus Simple Session läheb sel aastal linnatänavatele kahes riigis korraga. Tallinnas kohtub 19.–20. augustil ja Riias 22.–23. augustil üle 50 rahvusvahelise tipptasemel BMX-sõitja 17 riigist, et näidata tänavasõidu ehk street-distsipliini julgemaid trikke keset suvist linnamelu.

2000. aastal Tartust alguse saanud Simple Session on kasvanud üleilmses BMX- ja rulakogukonnas tuntud festivaliks. Sel aastal on kavas BMX tänavasõidud ning suure võistlusareeni asemel pakutakse elamusi Tallinna ja Riia linnakeskkonnas.

"Simple Session on oma tegutsemisaastate jooksul tõestanud, et parimad sündmused on need, mille puhul oleme julgenud uusi formaate katsetada. Tänavu teeme Sessionit kahes riigis korraga ja keskendume peamiselt ühele alale. BMX tänavasõit väärib täit tähelepanu ja võimalust pakkuda pealtvaatajatele vingeid šõusid. Riias on kavas ka rulavõistlus, aga pigem kohalikul tasemel," ütles Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.

Tallinnast Balta hoovist ja üle linna toimuvatelt võistlustelt liiguvad ratturid edasi Riiga ROW Baltics tänavakultuurifestivalile, mille üks osa on sel aastal esmakordselt ka Simple Session. Tänavasõidu jaoks seatakse kahes linnas üles spetsiaalsed trikirambid, mis toovad välja selle ekstreemspordiala kõrgeima taseme.

Eesti parimatest BMX-sõitjatest võtavad oma ametikaaslastega mõõtu Andreas Taru, Chris Tilk, Siim Ennuvere ja Markos Serojev. Rahvusvahelistest sõitjatest tulevad kohale Garrett Reynolds, Reed Stark ja Billy Perry USA-st, Sasha Cambon Prantsusmaalt, Joe Jarvis Saksamaalt ja Sisuke Hayata Jaapanist ning paljud teised selle spordiala eestvedajad.

Mõlemas linnas ootab ees kaks päeva peadpööritavat ekstreemsporti, õhtused peod ja filmiesitlused. Sportlaste omavahelistel mõõduvõtmistel jagatakse nii rahalisi kui ka toetajate poolt välja pandud ka auhindu. Pealtvaatajatele on Simple Session Street Series 2026 sündmused tasuta.

Tallinn:
19. august – võistlused Baltahoovis (Telliskivis)
20. august – tänavasõidud üle linna (info session.ee lehel)

Riia:
22. august – võistlused Zāģeru tänaval Sarkandaugava piirkonnas
23. august – tänavasõidud üle linna (info session.ee lehel)

Toimetaja: Henrik Laever

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