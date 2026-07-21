Säälik pääses esimese eestlasena suvistele X-mängudele

Eesti trikirattur ja tõukerattur Roomet Säälik pääses maailma mainekaimale tänavaspordiüritusele X-Games. New Orleansis peetavatel mängudel võistleb ta tõukeratta parima triki (Best Trick) alal. Ta on esimene eestlane, kes on sellel spordialal suvistele X-mängudele pääsenud.

Säälikust saab ühtlasi kolmas eestlane, kes X-mängudel võistleb. Varem on Eestit ekstreemspordi tippsündmusel esindanud freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru.

Tänavused X-mängud on märgilise tähendusega ka tõukerattaspordi jaoks, sest ala kuulub esimest korda ametlikku võistlusprogrammi. Best Tricki võistlusele on kutse saanud vaid kaheksa maailma parimat sõitjat.

Säälik kuulub aastaid maailma tõukerattaspordi tippu. Tema nimel on mitu trikki, mida pole seni suutnud korrata ükski teine sõitja. Varasemalt on ta saavutanud Nitro World Gamesil teise koha ning võitnud tõukerattasõidu MM-il pronksmedali. Lisaks on ta valitsev Eesti meister BMX-rattasõidus.

"X-Gamesile pääsemine on olnud minu lapsepõlve unistus. See, et tõukeratas on lõpuks seal kavas ja mina saan Eestit esindada, on kirjeldamatu tunne. Olen valmis andma endast maksimumi ja näitama trikke, mida maailm veel näinud pole," ütles Säälik.

X-mängud toimuvad New Orleansi Caesars Superdome'i areenil. Meeste tõukeratta Best Tricki võistlus algab kohaliku aja järgi reede õhtul. Eesti aja järgi saavad spordisõbrad Säälikule kaasa elada laupäeva varahommikul kell 3.00, kui võistlust näitab otseülekandes tasuta X-mängude ametlikul YouTube'i kanal.

Juba 1. augustil astub Säälik taas võistlustulle kodupubliku ees, kui Kopli Noortekeskuse skatepargis peetakse BMX-i ja tõukeratta Eesti meistrivõistlused.