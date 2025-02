Kirves Leedu mängu eel: nad tulevad eelmise veebruari eest tagasi tegema

Korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula tegi Leeduga mänguks koosseisus mõned vangerdused. Põhja-Makedoonia vastu reedel 14 punkti visanud ääremängija Janari Jõesaar ja kaheks minutiks siis väljakule pääsenud mängujuht Siim-Markus Post Leedu vastu ei mängi. Nende asemel kuuluvad kohtumiseks üles antud tosina mehe hulka Hugo Toom ja Joonas Riismaa.

Koondislastest mängib Leedu kõrgliigas põlvevigastusest taastunud 28-aastane ääremängija Mihkel Kirves. Hooaega alustas ta kolme mänguga Mažeikiai eest, kuid oktoobris liitus Jonava klubiga, kelle ridades on pidanud üheksa kohtumist ja on uue koduklubiga Leedu meistriliigas viiendal kohal.

Sel hooajal on mitmekülgne ääremängija keskmiselt 19 minutiga kogunud 6,7 punkti ja 4,8 lauapalli. "Täiesti teistmoodi kogemus. Kuna Eestis olen kõik läbi kogenud, sest olen seda Eesti-Läti liigat nii kaua mänginud, on väga lahe seal olla," ütles Kirves.

"Eks vigastus natukene pani põntsu, aga siit koondisest lähen kindlasti parema tundega tagasi," lisas ta. "Tiimina meie asetus on väga hea, aga endalt ootan rohkem."

Korvpallikoondis loodab EM-valiksarja lõpetada edukalt. Põhja-Makedoonia alistamise ja EM-pileti kindlustamise järel kinnitas Kirves, et ainus eesmärk on võit. "Me tulime seda mängu võitma ja sellega ka hakkama saime. See on esmatähtis ja nüüd oleme EM-il peal ja mina lähen Leetu ka kindlasti võitma," ütles ta. "Mul tuttavad ootavad."

Aasta eest võitis Eesti meeskond tiitlivõistluste valiksarjas Leedut, kui alistas koduplatsil võimsa Balti naabri tulemusega 65:59. Esmaspäevaseks mänguks Leedu nimekirjas nende Euroliiga mehi pole, kuid taset jagub ja see saab olema 35-aastase ääremängija, NBA kogemusega Mindaugas Kuzminskase lahkumismäng.

Reedel alistas Leedu võõrsil 82:48 ülekaaluga Poola. Esmaspäevane mäng selgitab ka alagrupivõitja ja mõlemal meeskonnal on, mille nimel võidelda. "Eks neil on seal vigastatuid, kes langesid viimasel minutil ära, aga ma juba tean, et nad võitsid Poolat suurelt," ütles Kirves.

"Nad tulevad eelmise aasta veebruari eest tagasi tegema, tuleb kindlasti kõva mäng," lisas ta.

Eesti korvpallikoondis sai mullu veebruaris Leedust jagu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kui mängijad EM-pileti reedel ära võtsid, siis nad veel ei teadnud, kus hakkavad augusti lõpus finaalturniiri mänge pidama. Kas korvpalliliit on eelistanud läbirääkimiste järel koostööd Läti ja Riia või Soome ja Tamperega?

"Ma arvan, et kokkuvõttes väga vahet ei ole, sest meid tuleb kõvasti sinna, ma julgen öelda. Tuleb eestlaste suur pidupäev," ütles koondise mängujuht Kristian Kullamäe. "Meil ei ole vahet, mängime nagunii kodusaalis.

Soome ja Läti vahel siis mingit eelistust ei ole? "Ei ole vahet, tooge ette ja hakkame vaatama. Kui meil selline rahvas toetab, siis see annab mõnusa [tunde] sisse ja süstib meie meeskonda kõvasti enesekindlust. Ma ütlen, et meil ei ole vahet. Tuleb see, mis tuleb, hakkame pusima," lisas Kullamäe.

Alaliit otsustas lätlastega koostöö kasuks, kuid enne suuri mänge Riias tuleb koondisel näidata oma kvaliteeti ja tahet Klaipedas, kus pannakse punkt juba õnnestunud valiksarjale.