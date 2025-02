Kullamäe: oleks vinge öelda, et Eesti koondis võitis alagrupi

Eesti korvpallimeeskond näitas pinge all uut küpsusetaset ja tegi tuhanded pikaks ajaks õnnelikuks. Võimsa 19 punktilise 84:65 võiduga Põhja-Makedoonia üle täitus nii mängijate kui fännide soov - meeskond jõudis Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

Ääremängija Sander Raieste ütles, et tunnetas pingelangust. "Hea, et me saime selle võidu kätte, kindlustasime pileti. Eriti kodupubliku ees, mis oligi see kirss tordil," ütles ta ERR-ile. "Peale mängu kuuled, kuidas karjutakse: Eesti, Eesti! Ajad rusikad taeva poola ning rahvas läheb lolliks."

Mängujuht Kristian Kullamäe rääkis, et koondisel oli nädal aega alateadvuses väike pinge peal. "Väga hea meel, et kõik läks hästi ja Eesti rahvale suutsime sellise mängu pakkuda," ütles tagamees.

Eelviimases voorus edasipääsu kindlustanud koondise eest käisid väljakul kõik tosin meest. Võit võeti teise poolajaga, kui parema kaitse ja rünnaku pealt visati ise 46 punkti ja lasti vastasel visata vaid 26 punkti. "Panime teisel poolajal käigu juurde, meeskondlik kaitse läks mängu käigus üha paremaks. Sealt see võit tuli," ütles keskmängija Maik-Kalev Kotsar.

Raieste nõustus, et mäng on pikk ja esimese 20 minutiga midagi ära ei otsustata. "Ma arvan, et see oligi meie trump - meil oli pikem rotatsioon ja rohkem värskeid mehi. Rohkem mehi, kes suutsid rasketel hetkedel otsuseid võtta, kaitses mängida, see on kindlasti üks meie eelis," ütles ta.

"Me oleme noor sats, värskeid jalgu on palju ja nüüd oleme aastatega ka neid tuleristseid saanud. Oskame neid tasavägiseid mänge ja suudame need lõpud enda kasuks pöörata," lisas Raieste.

Korvpalli EM-valikmäng: Eesti – Põhja-Makedoonia Unibet Arenal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Nii tähtsas mängud sai koondisesärgis korralikud ristsed 19-aastane tagamängija Stefan Vaaks, kes sai kaitses ohjata vastaste staari TJ Shortsi ja viskas neli silma. "Raske on kõike seda sõnadesse panna: debüüt, esimesed punktid, võitsime, pääs EM-ile - ülivägev!" ütles enesekindel Vaaks. "Jalg natuke ikka värises, 6000 inimest ja alguses oli pabin sees. Minut-kaks läks mööda ja tahtsin kohe tegema hakata, siis oli närv läinud ja tahtsin ette võtta."

Koondise mängijate sõbralikkus ja tugev küünarnukitunne aitasid debütandil ka hästi meeskonda sulanduda. "Mis üldse selle Eesti koondise teeb eriliseks see, et kõik on ülivägevad inimesed, ei ole ühtegi ülbikut võistkonnas. Kuigi meil on Euroopa mõistes staare, kõik on ülisõbralikud ülisõbralikud ja võtsid mind hästi vastu. Nii on eriti lahe mängida ja Eesti koondist esindada," ütles Vaaks.

Peotujule vaastamata koondis jalga sirgeks ei lase, sest esmaspäeval lõpetatakse EM-valiksari Klaipedas mänguga Leedu vastu ja see duell otsustab alagrupi võitja. "Nagu meil peatreener juba on öelnud - tahame seda gruppi võita," ütles Kullamäe.

"Ja ma julgen öelda, et selle Leedu koosseisu vastu, mis neil on - miks mitte mängida võidu peale? Oleks ju vinge, kui Eesti rahvas saaks öelda, et Eesti korvpallikoondis võitis alagrupi," lisas tagamängija.

Nii Eesti kui Leedu meeskond on seni peetud viiest alagrupimängust võitnud neli kohtumist. EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.