Rannula: esimesel poolajal olime krambis, teisel rahunesime maha

Eesti vajas EM-pääsme kindlustamiseks võitu või minimaalset kaotust. "See on selline mäng, kus kõige tähtsam on võit. Sellise publiku ees see lõpuks saada - mul ei ole praegu seda emotsiooni, see tuleb hiljem. Praegu on veel natuke tühi tunne, aga kindlasti võimas saavutus ja on, mida meenutada," rääkis Eesti koondise peatreener Heiko Rannula võidu järel.

Avapoolaja võitis külalismeeskond ühe punktiga, teine poolaeg algas Artur Konontšuki kahe tabava kaugviskega ning mängu viimane veerandtund kuulus täielikult Eestile. "Esimesel poolajal olime natuke krambis ja võib-olla mõtlesime kaitses natuke üle ka enne mängu. Taktikaline plaan oleks võinud natuke lihtsam olla. Teisel poolajal poisid rahunesid maha ja see kaitsepilt oli hoopis teine," kinnitas Rannula.

Põhja-Makedooniat vedasid ootuspäraselt nende Euroliigas mängivad mehed T.J. Shorts ja Nenad Dimitrijevic. "Kaks meest tassisid ja oli oht, et kui lõpu peale jääb, on nende vastu raske," tõdes koondise juhendaja. "Õnneks hakkasime teisel poolajal rohkem jooksma, saime oma kvaliteedi maksma ja pikk pink lõpuks maksis. Sellistes mängudes mängivad mentaalsed omadused sama palju kui füüsilised ja taktikalised. Eelkõige kiitus poistele!"