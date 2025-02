Vaaks koondisedebüüdist: üritasin Shortsile natuke kõrva taha ka panna!

Sel Eesti-Läti liiga hooajal 17 mänguga keskmiselt 13,3 punkti visanud 19-aastane Vaaks pääses reedel koondisedebüüdiks platsile üheksaks minutiks ja viskas selle ajaga neli punkti, kui tabas väljakult neljast viskest ühe ning neljast vabaviskest kaks.

"Raske on kõike seda sõnadesse panna: debüüt, esimesed punktid, võitsime, pääs EM-ile - ülivägev! Jalg natuke ikka värises, 6000 inimest ja alguses oli pabin sees. Minut-kaks läks mööda ja tahtsin kohe tegema hakata, siis oli närv läinud ja tahtsin ette võtta," kommenteeris noor tagamängija ERR-ile.

Ründetegevusest enamgi paistis Vaaks silma sellega, et puges Põhja-Makedoonia staarile T.J. Shortsile naha alla ning töötles teda mitmel korral verbaalselt. "Shorts on ikka kiire mängumees, aga ma ei kartnud teda. Üritasin talle natuke kõrva taha ka midagi öelda ja teda närvi ajada, siis ta võttis mind kohe ette. Väga ära ei pannud, olen kaitsega rahul," tõdes Kalev/Cramo tagamängija.

"Eesti koondise teeb eriliseks see, et kõik on vägevad inimesed, ei ole ühtegi ülbikut võistkonnas. Kõik on sõbralikud, nii on eriti lahe mängida ja Eesti koondist esindada. Pääs EM-ile: loodetavasti saan ka EM-ile kaasa, aga teen jalad maas trenni," lisas ta.