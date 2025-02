Kotsar: aitäh fännidele, ilma teieta poleks see võimalik olnud!

Rabeda avapoolaja järel tegi Eesti vahe sisse kolmandal veerandajal ning võitis Põhja-Makedoonia vastu teise poolaja 46:26. Suure panuse võitu andis Maik-Kalev Kotsar, kes pidi eelmise valikakna vigastuse tõttu vahele jätma, ent kogus reedel 16 punkti, üheksa lauapalli (viis ründelauast), kolm vaheltlõiget ja kolm resultatiivset söötu.

"Aitäh publikule, fännidele, kes siia tulid ja kes teleri taga kaasa elasid. Aitäh kõigile! Ilma teieta poleks see võimalik olnud. Loomulikult suur tänu poistele, kes jõhkralt võitlesid," rääkis Kotsar pärast võitu.

Eesti koondis vajas EM-pääsme kindlustamiseks võitu või maksimaalselt neljapunktilist kaotust. "Me ei mõelnud lõppskoorile, läksime lihtsalt täiega peale ja lootsime, et see on võiduks piisav. Oligi! Panime teisel poolajal ühe käigu juurde, meeskondlik kaitse läks mängu käigus üha paremaks. Sealt see võit tuli. Pall liikus väga hästi," tõdes Kotsar.

Eesti lõpetab valikturniiri vabariigi aastapäeval võõrsilmänguga Leedu vastu, keda kodusaalis võideti mullu veebruaris 65:59. "Läheme täiega mängima, hommikust hakkame Leedule keskenduma ja läheme ikkagi alagruppi võitma," kinnitas keskmängija.