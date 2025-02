Pajur pälvis kukkumisterohkel võidusõidul teise koha

Võistluse võitis prantslane Enzo Boulet (VC Villefranche Beaujolais; 3:24.05). Kolmanda koha sai võitja kaasmaalane Thibault Rollee (Team Marni-N'side), vahendab ejl.ee.

"Võistlus oli nii kukkumiste kui atrõõvide mõttes täiesti kontrolli alt väljas," kirjeldas Pajur päeva. "Korra sõit isegi neutraliseeriti umbes 15 minutiks, kuna peale põhitõusu toimus suur kukkumine. Ühel hetkel peale seda tekkis ette suur jooksikute grupp. Meil oli seal üks mees sees, aga see polnud meie jaoks piisav."

"Üritasin rünnakutega ette järgi sõita, aga see ei õnnestunud," jätkas Pajur. "Viimased 30 kilomeetrit tegi minu tiim koos Team Lockimmoga tööd, et esimene grupp kätte saada. See õnnestus ja asi jäi lõpuks sprindi peale. Viimase viie kilomeetri jooksul toimus umbes viis kukkumist, millest ma õnneks pääsesin. Sprinti alustasin gramm liiga vara ja üks mees suutis mööda tulla. Olen vormi ja tiimiga väga rahul, aga see sprindiviga jäi natuke kripeldama."

Pajuri tiimikaaslane Markus Mäeuibo (+3.07) lõpetas võistluse 51. positsioonil.