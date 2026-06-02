Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

Võistluse võitis Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team; 4:32.21). Teise koha sai ukrainlane Vitalii Novaskovskyi (Gusto Team) ja kolmanda hiindlane Wentao Sun (Li Ning Star). Pajur kuulus algul jooksikute gruppi, ent finišis kaotas parimale kaheksa minuti ja 55 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Enesetunne oli pigem kehv, kuid sain õigesse minekusse kaasa," kirjeldas Pajur võistluse järel. "75. kilomeetril oli meid ees umbes 20. Koos minuga oli veel kaks minu tiimikaaslast. Seejärel pandi võistlus rohkem kui kaheks tunniks seisma."

"Peale uuesti alustamist eraldus omakorda kümnene grupp umbes 100. kilomeetril. Kahjuks ei suutnud ma nendega ühineda ja tulin väikese grupiga lõpuni," lisas eestlane.

Peagrupp kaotas võitjale juba enam kui 14 minutiga. Kokku sai tulemuse kirja 76 ratturit.