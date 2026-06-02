X!

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

Jalgrattasport
Markus Pajur
Markus Pajur Autor/allikas: Morgan Ebezannier Sport
Jalgrattasport

Hiinas Bosten Lake'is peetud maanteeratturite Pro League'i etapil (202,6 km) pälvis Markus Pajur (Fnix-SCOM-Hengxiang CT) 18. koha.

Võistluse võitis Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team; 4:32.21). Teise koha sai ukrainlane Vitalii Novaskovskyi (Gusto Team) ja kolmanda hiindlane Wentao Sun (Li Ning Star). Pajur kuulus algul jooksikute gruppi, ent finišis kaotas parimale kaheksa minuti ja 55 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Enesetunne oli pigem kehv, kuid sain õigesse minekusse kaasa," kirjeldas Pajur võistluse järel. "75. kilomeetril oli meid ees umbes 20. Koos minuga oli veel kaks minu tiimikaaslast. Seejärel pandi võistlus rohkem kui kaheks tunniks seisma."

"Peale uuesti alustamist eraldus omakorda kümnene grupp umbes 100. kilomeetril. Kahjuks ei suutnud ma nendega ühineda ja tulin väikese grupiga lõpuni," lisas eestlane.

Peagrupp kaotas võitjale juba enam kui 14 minutiga. Kokku sai tulemuse kirja 76 ratturit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

01.06

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

28.05

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

27.05

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

sport.err.ee uudised

17:07

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

16:07

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

15:54

Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo