Kotsar on vigastusest paranenud: tulen endast maksimumi andma

Eesti koondise korvialust kontrolliv Kotsar on olulisteks EM-valikmängudeks valmis ja vigastus teda enam ei häiri. "Täitsa terve ja valmis mängima," ütles ta ERR-ile. "Jalg paranes natuke aeglasemalt kui oodatud, aga kui platsile oli mindud, siis enam mingeid tagasilööke ei olnud."

"Tulen endast maksimumi andma," lisas ta.

Sel hooajal Yokohama eest 29 mängu pidanud Kotsari keskmised näitajad on 28 minutit, mille jooksul on ta kogunud 9,9 punkti, 8,4 lauda ja 3,1 resultatiivset söötu. Mida saaks paremini teha?

"Esiteks absoluutselt kõike. Kui täpsemaks minna, siis lauavõitluses natuke agressiivsem olla ja viske poolest ka kindlamalt võtta," vastas ta. "Alati saab paremini. On mingeid asju, mis ma kindlasti pean parandama, aga enesekindlusest rääkides mingeid puudujääke ei ole."

Kotsari koduklubil on tabelis 14 võitu ja 23 kaotust ja sellega ollakse keskdivisjonis eelviimasel seitsmendal kohal. "Ma arvan, et meil ei ole õnne väga palju olnud," tõdes eestlane. "Hästi palju on olnud vigastusi, inimesi haigeid, täiskoosseisuga oleme hästi vähe suutnud mängida ja sealt ka kaotused tulnud. Päris mitu mängu on jäänud viimaste sekundite peale, mis me oleme kahjuks kaotanud, aga üldine mängupilt on hetkeseisuga päris hea."

Ootused, et koondis kindlustab reedel pääsu EM finaalturniirile, on suured. "Seda survet oleme peaaegu kõik tundnud. Ma arvan, et kõik poisid on siin sellised, kes rasketes olukordades pigem astuvad üles, kui annavad alla," ütles Kotsar.

Aasta eest, kui Eesti võõrsil Põhja-Makedoonia võitis, olid meeskonna resultatiivsemad 16 punktiga just Kotsar ja Siim-Sander Vene.

Eesti koondis võõrustab reedel Põhja-Makedooniat ning järgmisel esmaspäeval rännatakse Leetu. Üks võit kindlustab eestlastele edasipääsu EM-finaalturniirile.