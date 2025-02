Raieste: ma ei hakka enda sooritust peale suruma, eesmärk on EM-pilet

Sander Raieste tõmbas rahvusmeeskonna vormi selga pea aastase vahe järel, sest Euroliiga mehi väga lihtsalt koondise juurde ei lasta. "Hea on tagasi olla, kodus olla, koondisekaaslasi näha. Entusiasmi on kõvasti, tahtmist on kõvasti, ootused on suured," kinnitas Raieste otsustavate EM-valikmängude eel ERR-iga rääkides.

Pärast hooaja alguse tervisemuresid on Raieste Baskonia eest käinud Hispaania meistriliigas väljakul 14 mängus ja Euroliigas kümnes kohtumises. Mänguaeg on talle jagatud ühest kuni 19 minutini. Raieste sõnul see talle stressi ei tekita.

"See on minu töö ja ma olen sellega harjunud. Vahel on vaja rohkem ja vahel vähem. Meil on olnud erinevaid vigastusi, haigestumisi ja kõike. Olen isegi vigane olnud. Meil on suhteliselt üles-alla see hooaeg olnud," sõnas Raieste.

"Sõltuvalt momendile ma teen nii nagu oskan ja vaja. Ma olen harjunud ja tundub, et ka treener [Pablo Laso] on arvestanud, et kui mehi langeb rohkem, siis jääb mulle see mängu alustamise töö. Mina olen iga kord valmis ja teen täpselt nii nagu vaja. Ma eriti sellepärast ei stressa, et kas saan mängu või ei saa, millal saan. Lähen siis, kui on vaja," tõdes ääremängija.

Reedel mängib Eesti koondis kodus Põhja-Makedooniaga ja esmaspäeval võõrsil Leeduga ning Raieste sõnul on oluline täita meeskondliku tööga eesmärgid.

"Tunnen veidi, et ma olen hiline liituja, koondis on juba ühe akna mänginud. Pigem sulanduks teistega sisse. Nad mängisid väga hästi juba eelmine aken, pigem tahaks vaikselt siit võistkonnakaaslastega harjuda, ega ma enda sooritust peale ei hakka suruma või hullult otsima. Eesmärk on ikkagi EM-i pilet, grupi võit. Mõlemad mängud tahaks ikkagi võita ja see on peamine."