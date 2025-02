Võimsust juurde saanud korvpallikoondis kogunes tähtsateks valikmängudeks

Korvpallikoondise treeningut Tallinnas juhendanud Heiko Rannula ei kinnitanud ega lükanud ümber nii Poola kui Eesti meedias esmaspäeval ringlenud infot, et siirdub klubitasandil Kalev/Cramo juurest juba kuu lõpus Poola meistriliiga kuuenda meeskonna Varssavi Legia peatreeneriks.

"Ei tahaks täna veel kommenteerida. Jah, on jutud ja kõnelused, aga täna veel midagi kindlat öelda ei taha. See on päris lähedal," sõnas Rannula ERR-ile.

Rannula selgitas, et kui klubide poolt tuleb vastav uudis välja, siis saab ta oma unistuse, esimese välislepingu saamist, sisukalt kommenteerida. Ka koondislased ei saanud veel paljut öelda.

"Tuleb õnnitleda, kui on tõesti minek. See on preemia suure töö eest. Ta on head tööd teinud ja palju õnne, kui see on tõsi. Mina ei ole nii kursis veel," ütles ääremängija Sander Raieste.

Võimsust esmaspäeval kogunenud koondisel jagub. Jaapanist tuli kohale tsenter Maik-Kalev Kotsar, kes pidi novembris Poolaga peetud mängud jalavigastuse tõttu vahele jätma, aga on nüüd terve ja vormis.

"Jalg paranes natukene aeglasemalt kui oodatud, aga kui sain platsile minna, siis enam mingeid tagasilööke ei olnud," märkis Kotsar.

Hispaania meistriliigas mängiv Kristian Kullamäe on samuti paranenud detsembris saadud hüppeliigese vigastusest.

"Füüsiliselt olen okei. See ongi kõige tähtsam, et mul on jalg all jälle ja saan valudeta kõiki liigutusi teha. Mis puutub mängulisse poolde, siis ega mul kõige paremini pole läinud. Ma pole enda etteastetega rahul, aga koondises see väga ei loe. Kõige tähtsam on see, et olen terve ja täis head emotsiooni," rääkis Kullamäe.

Koondisel on neli päeva aega lihvida koostööd enne ülitähtsat mängu Põhja-Makedooniaga.