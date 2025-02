Kullamäe: mul on jalg jälle all ja ta ei tee mulle valu

Detsembri keskel vigastas Kullamäe treeningul hüppeliigest ja tuli tagasi platsile kuu aega hiljem. "Füüsiliselt, ma arvan, olen okei. See ongi kõige tähtsam. Mul on jalg jälle all ja ta ei tee mulle valu," lausus Kullamäe ERR-ile.

"Saan kõiki liigutusi valuvabalt teha ja anda maksimaalse panuse. Selle suhtes on mul hea meel, aga mis puudutab mänguliselt, siis ega ma ei ole seal oma seisuga rahul."

"Aga ma arvan, et see siin Eesti koondises väga ei loe," lisas ta. "Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et olen terve ja täis head emotsiooni."

Platsil on Kullamäe siiski teibi toel. "Varem ei ole ma tegelikult teipi kasutanud. Nii terve ta ei ole, et ma julgeks asju ilma teibita teha. Hoolitsen selle eest iga päev, aga kui korralikult oma asjad ära teen, saan platsil hästi liikuda."

Pärast naasmist jaanuari keskel on Kullamäe osalenud viies mängus, kuid minutid on jäänud kaheksa ja 18 vahele. "Eurosarjas olen saanud natuke rohkem mängida. Hispaania liigas on rotatsioon olnud keerulisem," võrdles ta.

"Aga mul mingid minutid on all. Ma ise arvan, et see ei ole mingi takistus. Pigem on sees mängunälg ja füüsiliselt olen terve."

Eesti korvpallikoondis mängib reedel, 21. veebruaril kodus Põhja-Makedooniaga ja kolm päeva hiljem võõrsil Leeduga.