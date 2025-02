Korvpallikoondis peab valikmängudes Drellita hakkama saama

Eesti rahvusmeeskond kuulub Euroopa meistrivõistluste valikturniiril ühte gruppi Leedu, Põhja-Makedoonia ning võõrustajariik Poolaga. Eestlased alustasid turniiri suurepäraselt, teenides kolm järjestikust võitu, kuid korduskohtumises Poolaga tuli tunnistada vastase paremust.

21. veebruaril võõrustab Eesti Põhja-Makedooniat ning 24. veebruaril rännatakse külla Leedule. Eesti kindlustaks ühe võiduga edasipääsu EM-finaalturniirile.

Koondise peatreener Heiko Rannula avalikustas esmaspäeval nimekirja mängijatest, kes valikturniiril koondist esindavad. 11 neist mängivad klubikorvpalli välisklubides.

Paraku selgus, et mitmekülgne Henri Drell valikmängudes koondist aidata ei saa. Eesti korvpallikoondise delegatsiooni juht Kristjan Kangur Delfi taskuhäälingus "Pihtas Põhjas", et NBA kogemusega ääremängija jääb koduklubi Rip City Remixi juurde.

"Tema seekord ei liitu. Vaatame suvel uuesti. Väga detailidesse rohkem ei taha laskuda," ütles Kangur taskuhäälingus. "Alati on variant. Seal sõltub ka sellest, mis on tema tulevikuvaated ja millele ta rõhku paneb. Ta on alati valmis tulema, kuid peame mõtlema ka sellele, mis on talle isiklikus valikus hea."

Eesti korvpallikoondise koosseis EM-valikmängudeks:

Kristian Kullamäe (Deportive Bilbao Basket | ESP)

Siim-Markus Post (TalTech/ALEXELA)

Stefan Vaaks (BC Kalev/Cramo)

Mikk Jurkatamm (Avellino Basket | ITA)

Joonas Riismaa (Acqua S.Bernardo Cantu | ITA)

Sander Raieste (Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz | ESP)

Artur Konontšuk (EWE Baskets Oldenburg | GER)

Janari Jõesaar (Dziki Warszawa | POL)

Kaspar Treier (Napolibasket | ITA)

Hugo Toom (BC Kalev/Cramo)

Kregor Hermet (BC Kalev/Cramo)

Siim-Sander Vene (Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | POL)

Maik-Kalev Kotsar (Yokohama B-Corsairs | JPN)

Matthias Tass (Filou Oostende | BEL)

Mihkel Kirves (Jonavos "CBet" | LTU)

Peatreener: Heiko Rannula

Abitreenerid: Indrek Reinbok, Brett Nõmm