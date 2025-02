Heiko Rannula: ma ei ole kunagi varjanud tahet välismaale minna

Rannula selgitas ERR-ile, et kui klubide poolt tuleb vastav uudis välja, siis saab ta oma unistuse, esimese välislepingu saamist, sisukalt kommenteerida.

"Ei tahaks täna veel kommenteerida. Jah, on jutud ja kõnelused, aga täna veel midagi kindlat öelda ei taha. Minek on päris lähedal," sõnas Rannula. "Ma ei ole kunagi varjanud tahet välismaale minna. Loomulikult tahaks minna, aga alati on küsimus olnud ajas ja kohas."

Esmaspäeval avalikustas korvpalliliit nimekirja mängijatest, kes esindavad Eestit sel ja järgmisel nädalal peetavates EM-valikmängudes Põhja-Makedoonia ja Leeduga. Üheks oluliseks puudujaks on NBA G-liigas palliv Henri Drell.

"Hea on see, et meil on enam-vähem kõik kohal, keda me soovisime ja tahtsime siia. Drell ja teised USA poisid ei saanud tulla, kuid seda me ka tegelikult teadsime, et saab keeruline olema. Teised kutid on kõik kohal. Ütleksin veel, et võrreldes minu esimese koondiseaknaga on kõik mehed väga heas vormis. Eelmine koondiseaken andis neile uue hingamise ja päris mitmed neist tegid seejärel koduklubides korralikud seeriad otsa. Arvan, et oleme praegu täitsa okeis seisus," märkis Rannula.

"Drelli saamiseks olid tõsised läbirääkimised, aga kui ei proovi, siis ei saagi teada. Nägime tõsiselt vaeva, aga nagu USA-s ikka, seal on kõrgemad jõud mängus. Eks Henri peab natukene ka enda karjäärile mõtlema ja seekord läks nii," lisas Rannula.

Ülioluliste mängude eel valmistab Rannulale kõige rohkem muret koondise tagaliin. "Ega see saladus pole, et see on praegu meie suurim murekoht. Sel hooajal on meil seal palju halbasid vigastusi olnud. Usun, et [Stefan] Vaaks, kes juurde tuli ning ka Mikk [Jurkatamm] ja Joonas [Riismaa] suudavad selle tühimiku täita. Eelkõige on meil tagaliinis just kaitse poolel juurde vaja, et suudaksime seal piisavalt agressiivsed olla. Samas arvan, et suures pildis on meil ikkagi piisavalt mitmekülgsust, et suudame puudused korvata."

Rannula sõnul keskendub koondis ettevalmistusperioodil pigem enda kui vastaste tegemistele. "Ega me nende koosseise veel sajaprotsendiliselt ei tea. Täna-homme keskendume enda asjadele, siis saame võib-olla natukene rohkem infot vastaste kohta ja hakkame sellesse rohkem süübima. Point on see, et saame oma selle koosluse, kus kõik on enam-vähem kohal korralikult tööle ja usaldame seda, et meie heast mängust piisab. Me ei lähe üle mõtlema ega pabistama. Tähtis on olla hea energia ja rütmiga. Saame oma mängu tehtud ja põdema ei jää."

Eesti võõrustab Põhja-Makedooniat 21. veebruaril ning kolm päeva hiljem rännatakse külla Leedule. Eesti kindlustab ühe võiduga edasipääsu augustis ja septembris toimuvale EM-finaalturniirile.