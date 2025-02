Võidukas Rannula: me oleme seda tüüpi mänge rohkem mänginud

Kalev/Cramo tormas karikafinaalis 10:0 spurdiga juhtima ja läks ühel hetkel 12 punktiga ette, aga tartlased leidsid oma mängu üles ning läksid otsustava veerandi alguses ise 13 punktiga juhtima. Otsustavatel hetkedel oli aga Kalev/Cramo parem ning suutis pingelises finaalis 93:86 võidu teenida.

"Finaal ja finaali pinge. Alustasime hästi, see võib-olla natuke uinutas meid ja lasime vastased hoogu. Mõned konkreetsed vennad seal, kes tegid supermängu rünnakus," võttis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula mängu kokku. "Sa pead uskuma, vastasel tuleb ka raske moment sisse, nad eksisid vabavisetel. Selge oli see, et nad lõpuni nii hästi ei viska, kui siin vahepeal viskasid."

Tartu rünnakut juhtis seitse kaugviset tabanud Jalen Henry, kes lõpetas 29 punktiga. Kokku jõudis kahekohalise punktisummani viis tartlast - väljakult tabas Tartu Ülikool 49-protsendilise täpsusega, kaugvisked kukkusid 44-protsendilise eduga.

"Au Tartule, nad tegid väga hea esituse. Meil oli lõpus natuke energiat rohkem," jätkas Rannula. "Karikafinaali vääriline mäng, publikule väga põnev. See nädal näitas, et selline formaat on mõistlik teha."

"Need mängud kestavad 40 minutit, meie oleme lihtsalt seda tüüpi mänge natuke rohkem mänginud. Eriti Severi [Kaukiainen] ja mõned vanemad vennad, nad on play-off'e rohkem mänginud," lisas ta.

Tartu Ülikool on sel hooajal korduvalt tõestanud, et suudavad Kalev/Cramoga mängida. "Mitte ainult Tartu," ütles Rannula. "Tänases seisus ei saa kellegi vastu lõdvalt mängima, Tartu on korduvalt näidanud, et nad on meile ebamugav ja füüsiline sats. Kui neil üksikutel liidritel niimoodi õnnestub, on veel raskem."