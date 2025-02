Simple Session toob Tallinnasse olümpiavõitjaid ja maailmameistreid

8.-9. märtsil tähistab Simple Session oma 25. juubeliaastat, tuues Tallinnas Unibet Arenale üle 100 maailma parima BMX- ja rulasportlase. Kohal on olümpiavõitjad, X-Mängude tšempionid ja ala suurimad staarid, kes pakuvad adrenaliinirohket vaatemängu.

Sel aastal on Simple Sessionil erakordselt suur Jaapani sõitjate osakaal. "Jaapan on viimastel aastatel tõusnud ekstreemspordi üheks juhtivaks jõuks ning nende sportlased on tehniliselt äärmiselt tugevad ja innovaatilised. Nende esitus saab kindlasti olema üks võistluse kõrghetki," ütles Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.

Nimekamatest Jaapani sportlastest on kohal Tokyo olümpiavõitja rulasõidus Sakura Yosozumi, BMX-i maailmameister Rim Nakamura ning 15-aastane tulevikutegija Miharu Osawa.

Esmakordselt Simple Sessioni ajaloos võistlevad naised täismahus nii rula- kui ka BMX-kategooriates. "Naiste ekstreemspordis on viimastel aastatel toimunud märkimisväärne arenguhüpe ning on olnud vaid aja küsimus, millal naised meil mõlemas katekoorgias võistlevad," lisas Kalmre.

Rajale on teiste seas oodata Tokyo ja Pariisi olümpiamängude pronksmedalisti Sky Browni, Pariisi olümpiahõbedat Perris Benegast ning Tokyo olümpiapronksi šveitslast Nikita Ducarrozi.

Lisaks tippnaistele astuvad Simple Sessionil üles ka maailma parimad meesrulatajad ja BMX-sõitjad. Kalmre sõnul on nii mitmedki neist kujundanud tänapäevase ekstreemspordi suunda või lausa nihutanud selle piire.

Rulatajatest on kohal kahekordne Simple Session võitja Danny Leon, X-Mängude kuld- ja hõbemedalist Kieran Woolley ning Simple Sessioni ja X-Mängude meister Liam Pace. BMX-ratturitest lähevad teiste seas võistlustulle kolmekordne Simple Sessinoni kuldmedalist Boyd Hilder ja Pariisi olümpiamängude kaheksanda koha omanik lätlane Ernests Zebolds.

Kodupubliku rõõmuks võtavad rahvusvahelise eliidiga rajal mõõtu ka kohalikud sõitjad. "Simple Session on olnud aastaid oluline hüppelaud ka Eesti ekstreemsportlastele, kes väärivad suuremat tähelepanu. On äärmiselt põnev näha, kuidas nad saavad kodupubliku toetusel oma piire nihutada ning maailma parimatega võistelda," tõdes Kalmre.

Rulatajatest on kohal Eesti esinumber Meelis Erm ning BMX-ratturitest Kristen Põder, Roomet Säälik, Tauno Krüüts ja Liis Lokk.

Eesti parimatele ja nende adrenaliinirohketele trikkidele saab kaasa elada 8.-9. märtsil Unibet Arenal. Lisainfot leiab siit.