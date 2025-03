ERR vahendab Simple Sessioni naiste rula ja meeste BMX-i finaali

Tänavune festival tähistab ka olulist verstaposti – esmakordselt Simple Sessioni ajaloos on nii rulatajate kui ka BMX-ratturite jaoks eraldi naiste kategooriad. Varem on naised võistelnud kas meestega koos või ainult ühes distsipliinis.

9. märts on finaalide päev – ETV2 ja ERR-i spordiportaal kannavad otsekandes üle naiste rula finaali, mis algab kell 12.30 ning BMX meeste finaali kell 19.20.

"25 aastat tagasi ei osanud me ette kujutada, kui suureks Simple Session kasvab. Nüüd on see festival, mis toob igal aastal kokku maailma parimad rula- ja BMX-sportlased ning rahvusvahelise kogukonna," ütles Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.

"Meil on väga hea meel, et ETV2 aitab eestikeelseid ülekandeid vahendada huvilistele. Tänu otseülekannetele saame jõuda tuhandete fännideni üle maailma," lisas sündmuse teine peakorraldaja Mario Kalmre.

Rahvusvaheline publik saab jälgida võistlusi inglise keeles Simple Sessioni YouTube'i kanalilt ning mitmetelt teistelt globaalsetelt Simple Session 25 ülekannet vahendavatelt platvormidelt nagu X-mängude YouTube'i kanal, Fuel TV jt. Sündmuse otseülekanne jõuab kokku enam kui sajasse riiki.