Pärnu VK jätkas Balti liigas võiduseeriat

Kodupubliku ees mänginud Selver x TalTech alustas kohtumist nelja järjestikuse punktiga ning saavutas avageimis mitmel korral kaheksapunktilise edu, vormistades kindla 25:18 geimivõidu.

Suurepärases hoos Pärnu Võrkpalliklubi vastas aga võimsalt ning võitis teise geimi 25:20, kolmanda 25:23 ning teenis siis pingelises neljandas geimis samuti 25:23 võidu, realiseerides kokkuvõttes 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:23) võidu.

Võitjate eest tõi Andrus Raadik 16 punkti (+7), Toms Svans lisas 14 (+8) ning nii Markus Uuksari (+5) kui Renee Teppan (+1) panustasid 11 punktiga. Selver x TalTechi resultatiivseim oli 21 punkti toonud Jan Markus Üprus (+10).

Tegemist on Pärnu viienda järjestikuse võiduga Balti liigas, viimases 11 mängus on Pärnu klubi kaotusvalu tundnud vaid korra. Pärnu jätkab 34 punktiga tabeliliidrina, aga Tartu Bigbank on pidanud kaks kohtumist vähem ja on vaid punkti kaugusel.