Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

Jalgpalli Premium liigas kaotas Nõmme United 25. voorus kodus Harju Laagrile 1:2 ja sai tabelisse viienda järjestikuse kaotuse.

Kristjan Kriis viis Harju 41. minutil juhtima ja kuigi nõmmekate talisman Zakaria Beglarišvili viigistas 51. minutil, siis lõppsõna jäi külalistele ning 68. minutil skooris Harju võiduvärava Karel Eerme.

Harju kindlustas teise järjestikuse võiduga liigatabelis kuuendat kohta. Mõõnav United on kaheksandal positsioonil.

Teises laupäeval toimunud mängus leppisid FC Kuressaare ja Pärnu Vaprus 2:2 viiki. Sander Kapperi tabamus andis Vaprusele 24. minutil eduseisu, aga avapoolaja esimesel üleminutil realiseeris saarlaste kasuks penalti Jevgeni Demidov ja kohe teise poolaja alguses realiseeris järgmise 11 meetri trahvilöögi edukalt Aston Visse. Vaprusele päästis 74. minutil viigipunkti Matthias Limberg.

Vaprus asub endiselt seitsmendal tabelireal. Kuressaare jätkab üheksandal kohal, kuid viigipunkt tõstis nad Unitediga võrdsetele punktidele.

Pühapäeval lähevad omavahel vastamisi Nõmme Kalju - FCI Levadia, FC Flora - Paide Linnameeskond ning Narva Trans - Tartu Tammeka.

Tabeliseis: 1. Levadia 56 punkti (23 mängust), 2. Kalju 44 p (24), 3. Flora 42 p (23), 4. Paide 39 p (23), 5. Tammeka 35 p (22), 6. Harju 31 p (25), 7. Vaprus 28 p (24), 8. United 25 p (25), 9. Kuressaare 25 p (25), 10. Trans 17 p (24).