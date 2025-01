Äsja rekordi püstitanud Verlin täitis mulluse hooaja eesmärgi

Verlin võistles terve oma nooruse jooksul TV 10 sarjas ning andis oma panuse ka käesoleval 54. hooaja esitlusel novembris Tallinnas, kus rääkis oma 2024. aasta sportlikest tulemustest ja muudatustest.

Mullusel hooajal jäi tema sisehooaja parimaks ajaks 60 meetri tõkkejooksus 8,18 ning 100 meetri tõkkejooksus 13,22, aga kumbki ei olnud tema isiklik rekord, mistõttu jäi hooaeg tulemuste osas kahvatuks.

"Sisehooaeg oli kindlasti selline, mis kergelt kripeldama jäi. Kuna eelmine aasta võitlesin tagareie rebestusega, mis kergelt sel talvel tunda andis. Mitte küll kriitiliselt, aga sellest poolest, et ma ei saanud maksimaalselt sprindi ettevalmistust teha. Ja see oli see pool, mis mul sisehooajal vajaka jäi," ütles Verlin novembris ERR-ile.

"Aga ikkagi jooksin elu teise aja - 8,18 - Eesti meistrivõistlustel välja. Tuleb rahul olla ja tegelikult keskmise aja järgi olin väga stabiilne. Keskmine aeg oli elu parim hooaegade peale kokku, aga oleks ju tahtnud isiklikku rekordit veel purustada. 8,14 see mul eelmisest aastast on, kindlasti see on järgmise hooaja eesmärk," lisas ta.

Ja seda ta tegi - nädalavahetusel võttis ta Eesti rekordi oma nimele, kui läbis Luksemburgi sisekergejõustikuvõistlustel 60 meetri tõkkejooksu ajaga 8,06.

Just sellel laupäeval, 25. jaanuaril toimub TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooaja teine etapp Tallinnas, kus nii tüdrukutele kui poistele on kavas 60 meetri tõkkejooks.

Verlin rääkis, et omal ajal TV 10 sarjas võistlemiseks andsid osaliselt motivatsiooni ka toredad auhinnad. "Täpselt ei mäleta, mida teised seal said, aga kindlasti saime kõik hunniku Orbiti nätsu, mis oli kõige populaarsem auhind üldse," rääkis ta.

"Mäletan, et sain mingi väga suure saunalina, mida uhkusega kogu aeg kasutasin. Mingi hetk äkki sain Mesikäpa šokolaade ka, aga need ma pistsin muidugi samal õhtul nahka. Kõik auhinnad olid väga-väga lahedad ja motiveerivad," lisas rekordinaine Verlin.