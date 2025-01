Eesti rekordi jooksnud Verlin: treeningud on olnud kvaliteetsemad

Eeljooksus 8,09 jooksnud Verlin ületas finaalis ühe sajandikuga Diana Suumannile kuulunud rahvusrekordi. Seejuures oli Verlin paar aastat tagasi viinud Eesti rekordi 8,14 peale, aga seepeale jooksis Suumann kõigepealt 8,13 ja mõni aeg hiljem 8,07.

Verlini sõnul oli Suumanni hilisem rekordiparandus talle isegi kergenduseks, sest sajandiku ületamine kripeldas rohkem. "Ma tundsin, et ta määras uue klassi tõkkejooksus. Mul on väga hea meel, et suutsin 8,07 üle joosta 8,06 peale," meenutas Verlin.

Mis rekordi tõi? "Kindlasti võrreldes eelnevate aastatega ütleks, et tõkkejooks oli palju sujuvam. Ületus oli sujuvam," võrdles tõkkesprinter. "Ka esimesele tõkkele pealejooks oli võimsam. Ma olen nüüd kuus aastat jooksnud seitsme sammuga tõkkeid peale. Tavaliselt naised jooksevad kaheksaga. Kindlasti varu veel viimaselt tõkkelt mahatuleku pealt."

Verlin peab oma arengu peapõhjuseks treeninggrupi vahetust. "Kindlasti see, et on uus treeninggrupp, tänu millele ise tunnen, et treeningud on olnud kvaliteetsemad. Ja kindlasti see, et saan treenida Mägide pundis, on taganud mulle ka ligipääsu palju parematele treeningvahenditele," ütles ta.

Märtsis toimuvate Euroopa sisemeistrivõistluste normatiiv on täpselt kaheksa sekundit ehk Verlin peaks selleni küündimiseks oma tulemust veelgi parandama. Kuidas seda teha?

"Nagu eelnevalt mainisin, siis kindlasti viimase tõkke pealt mahatuleku osas saab kindlasti veel sprindiosa paremaks lihvida," lausus Verlin. "Treeningute osas midagi drastiliselt muuta ei ole, tuleb lihtsalt usaldada kõiki trenne, mida oleme teinud ja mida hakkame tegema. Loodetavasti saab EM-i norm ka alistatud."

Sisekergejõustiku EM toimub tänavu 6.-9. märtsil Hollandis Apeldoornis.