Cramo füsio Lehismets: meil reisiväsimust olla ei saa

Kalev/Cramot on sel hooajal tabanud karm vigastuspisik ning meeskond on pidanud hakkama saama ilma mitme põhimängijata. Muuseas on hooaeg lõppenud leegionäri Arik Smithi jaoks, tagamängija Kasper Suurorg vigastas detsembris ristatisidet ning pidi ka operatsioonilauale minema.

Möödunud nädalavahetusel alistas Kalev/Cramo Keila ja kuigi Hugo Toom naasis üle pika aja platsile, siis Kregor Hermet väänas hüppeliigest ning mängu lõpetada ei saanud.

"Olen võtnud nüüd sellise suuna, et nii kui vigastus tekib, siis on alati võimalik seda videost vaadata," rääkis Lehimets Hermeti vigastusest. "Nägime, et ta maandus enam-vähem balansis ja vasak jalg võttis selle jõu enda peale. Väänamine paremal jalal ei olnud nii suur. Oleks ta maandunud ühe jala peale, siis oleks pikemalt väljas."

"Teda on see hüppeliiges vaevanud juba kuu-poolteist. Hirmsalt otsime, et talle neid vabu päevi anda. Aga tundub, et ei läinud nii hullult. Kolmapäeval saaks juba mängida, ma ise loodan vähemalt," lisas füsio.

Hugo Toom Autor/allikas: FIBA.com

Toom tuli platsile tagasi ning Cramo peaks õigepea tagasi saama ka põlvevigastusest taastuva Kaspar Kitsingu. "Mul on hea füsio, Henriette Porila, kes tegeleb ACL-idega viimased kolm aastat. Tegid ära viimased testimised ja anti sajaprotsendiline luba teha kontakttrenni," rääkis Lehismets.

"Seal on alati see, et ta tuleb vaikselt treeningprotsessi sisse lükata. Ei ole see, et kohe mängima. Praegu teeb meestega trenni, arvatavasti kahe-kolme nädala pärast on ta mänguvormis," lisas füsio.

Cramo on teinud vigastuste tõttu mitu vangerdust ning tõi eelmise aasta lõpus klubisse tagasi ka varemgi võistkonda kuulunud lätlase Martinš Meiersi. Keskmängija käis aga ise hiljuti lausa puusaoperatsioonil. "Kas nüüd parem välja näeb, aga ta liigub nii, et suurt võnget kehas ei ole. See on kadunud ja ise väidab, et puus on täiesti valuvaba, aga vorm on veel väga kaugel," rääkis Lehismets.

"See, kuidas ta vaeva näeb, sellest peaks tegema õppevideo noorematele, kuidas enda keha sellises vanuses järgi aidata ja väljakul hakkama saada. Ma arvan, et treenerid ega mängijad ei kahtle, et ta kuu-pooleteisega saab sellised jalad alla, et on väga heas vormis," kiitis füsio Meiersit.

Kasper Suuroru hooaeg sai varakult läbi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Cramo on sel hooajal pidanud juba väga palju kohtumis ning järgmise kuu ajaga peetakse veel üheksa mängu. Sel nädalal rännatakse FIBA Euroopa karikasarja raames Kreekasse.

"Vahepeal oleme mõelnud treeneritega, et kõik, kes jälgivad korvpalli ja halvustavad mängu, siis igat mängu ei saa ju sajaprotsendiliselt mängida. Treenerid küll nõuavad, kõik tahavad, aga kui inimene tuleb pikalt reisilt, siis ta on ju järgmine päev täiesti laip. Meil reisiväsimust olla ei saa," rääkis Lehismets.

"Pärast Rumeenia reisi oli hommikul jõusaal ja siis õhtul põhitrenn, mis ei olnud üldse lihtne. Siis hommikul trenn, siis mäng. Kui meil üks vaba päev nädalas antakse, on väga hea. Pigem arvan, et hoida mängijad koguaeg kerges liikumises, see hoiab vigastusi ära," lisas ta.

Kas profimängijaid saab üldse tervena hoida? "Profisport on selline, et kui sul kuskilt midagi ei valuta, siis võib-olla sa pole endast piisavalt andnud," vastas Lehismets.

"Väikesed valud, väga paljud ei panegi tähele, peabki valutama. Pikkadel meestel on eriti - lennukis oled kägaras, ega keegi sulle seal armu ei anna. Kui on sinu koht, siis on sinu koht. Tahad vahekäigu kohta, aga kui keegi ütleb, et see on minu koht..." ütles ta.

"Meil on kõik profid, tavaliselt on kõik tund aega varem saalis enne trenni ja tegelevad oma asjadega, saavad keha liikuma. See on ainuke võimalus, muudmoodi sa keha käima ei saa ja tervena ei hoia," lõpetas ta.