Ristatisidet rebestanud Suuroru hooaeg sai läbi

BC Kalev/Cramo võõrustas eelmisel nädalal Kreeka tippklubi Thessaloniki PAOK-i, kuid pidi kodupubliku ees leppima kaheksapunktilise kaotusega. Suurorg vigastas oma vasakut põlve veidi enne avapoolaja lõppu, kui libises läbimurdel ning ei saanud seejärel valu tõttu iseseisvalt platsilt lahkuda.

Klubi kinnitas teisipäeval sotsiaalmeedias, et dünaamilise tagamängija hooaeg on tõsise vigastuse järel läbi. "Kasper Suuroru MRT kinnitas, et PAOK-i mängus juhtunud põlvevigastuse näol on tegu eesmise ristatisideme täieliku rebendiga," kirjutas klubi.

"Kasperit ootab ees operatsioon ja taastumisperiood, oleme tiimiga toeks ja soovime palju meelekindlust," lisas klubi.

Kalev/Cramo oli juba varasemalt vigastustega hädas, sest novembri lõpus vigastas Hugo Toom Eesti-Läti ühisliiga mängus samuti oma põlve, kuid tema vigastus ei osutunud hooaega lõpetavaks.

Sellegipoolest otsustas meeskond rivistust täiendada rootslasest tagamängija Elijah Clarance'iga.