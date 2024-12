Zirk teeb pikema võistluspausi: võtan aega perega veeta

25-aastane Kregor Zirk tunneb, et eduka olümpiahooaja järel on järgmisel aastal vaja võtta aeg iseendale ja perele. Rohked tiitlivõistlused ja pinge nüristavad vaimu ning et pidada tippkarusellis vastu Los Angelese olümpiamängudeni, on sobiv hetk võistluspausiks 2025. aasta esimene pool.

"See oli mu viimane start mingiks ajaks," ütles Zirk pärast lühirajaujumise MM-i Budapestis, kus ta 200 meetri liblikujumise finaalis kuuenda koha pälvis.

"See ei tähenda, et ma trenni ei tee, aga võistlusteks otseselt ei valmistu. Valmistun enda ujumisvõistluse korraldamiseks. Võtan aega perega veeta. Treenin, aga päris palju trenni teen väljaspool basseini. Aga tulen värskemana tagasi," lisas ta. "Lõppsiht on järgmine olümpia, praegu on oluline väike paus teha ja mitte avastada aasta enne olümpiat, et oleks pidanud pausi tegema."

Tiitlivõistluste finaalikohti Tartu mehel juba on, aga medalit veel mitte. Uue ujumishooaja tippsündmus, pika raja MM, peetakse suve teises pooles Singapuris, ent suure tõenäosusega ilma Kregor Zirgita.

"Ütleks nii, et veel "ei" ei ütle. Aga suure tõenäosusega see "ei" saab olema. Ise mõtlen, et korralik tiitlivõitlus võiks arvatavasti aasta pärast olla lühiraja Euroopa meistrivõistlused. Järgmise nelja aasta eesmärk on kindlasti vähemalt kuskilt mingisugune medal ära võtta," sõnas Zirk.