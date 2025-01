Noormeeste korvpallikoondised said rahvusvahelisel turniiril võidu

Esimesena mängisid taas Eesti U-16 tüdrukud, kes kaotasid soomlannadele 45:67. Eestlannad tegid 35 pallikaotust ja tabasid vaid 18 protsenti kaugvisetest. Madeleine Veerpalu oli Eesti resultatiivseim 11 punktiga, kirjutab Basket.ee.

Soome eest tõid Matilda Suokas ja Veera Vartia kumbki kümme punkti. "Kaitsemängu ja ka lauavõitlusega saab rahul olla, ja tiimivaim oli endiselt väga hea. 20 palli saime ründelauast ja suutsime teha tegelikult väljakult rohkem viskeid kui vastane. Arenguruumi jääb selles, et teatud hetkedel teeme liiga lihtsaid pallikaotuseid ja samuti tuleks mõned olukorrad paremini ära lahendada," sõnas peatreener Kaia Milling.

U-16 noormehed avasid oma turniiri võiduarve, kui Soome alistati 70:60. Hugo Tirs viskas 20 punkti ja jagas kuus korvisöötu, Matthias Mürkhain lisas 14 silma. Soome parim oli Santeri Manninen 13 punktiga. Eestlased võitsid lauavõitluse 44:34 ning jagasid 27 resultatiivset söötu vastaste üheksa vastu. Kris Killingu kommentaar mängust: "Võrreldes eilsega said korrektuurid tehtud. Suutsime oma rünnakut palju paremini kontrolli all hoida. Arenemisruumi on veel meeletult."

U-18 neiud said teise kaotuse, kui Soome eakaaslastele jäädi alla 62:98. Eestlannad tegid 42 pallikaotust ja vastased said koguni 63 lauapalli Eesti 42 vastu. Eesti resultatiivseim oli Nora-Liis Veisberg 11 punktiga, Lada Lesina ja Laura Liisa Grünmann viskasid kumbki kümme punkti. Soomlannade parim korvikütt oli Anna Gardziella 22 silmaga.

"Mängijad peavad nautima selliseid kiire tempoga ja agressiivseid mänge, kus peab otsuseid tegema 0 sekundiga. Selles vanuses on raske midagi muuta, see peab hakkama peale nooremast east," tõdes peatreener Kaspars Majenieks. "Kui sa mängid nii kiiret korvpalli, siis sa ei saa minevikus elada. Sa ei saa jääda mõtlema pallikaotustele ja möödavisetele. Kui viimane veerand välja jätta, siis ma saan öelda, et tüdrukud andsid endast maksimumi, mis nad suutsid."

U-18 noormehed jätkasid võidulainel, kui seekord alistati Soome U-18 koondis 81:72. Eesti võitis lauavõitluse 51:35 ja vahetusmängijate pingilt tuli toetust 46 punkti vastaste 16 vastu. Sten-Markus Adamson ja Hendrik Jaak Pertel tõid parimatena 13 silma, Erik-Ernst Edovald ja Holger Suurorg viskasid kumbki kümme punkti. Soome parim oli Ville-Pekka Eskelinen 13 punktiga.

"Teadsime, et Soome tuleb agressiivselt peale ja tahavad meid ära suruda," alustas peatreener Martin Rausberg. "Kindlasti oli see mäng meile väga vajalik ja õpetlik selle tsükli alguses. Vahepeal ei suutnud me pead külmana hoida ja tegime rutakaid otsuseid, ei pidanud oma mängujoonisest kinni. Kokkuvõttes kõva võitlus poiste poolt, hea emotsioon, ja pühapäeval on juba mäng väga tugeva Läti vastu."