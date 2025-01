Lätit võitnud U-18 treener: siin on kutte, kellel võib olla helge tulevik

Tänavu kuni 18-aastaste Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis mängiva koondise treenerid seisavad talendikas vanusekäigus positiivsete probleemide ees. Turniiril puudus pea koosseisu jagu mängijaid, ent teeniti kolm võitu. Otsustavas kohtumises alistati pühapäeval eelkõige tugeva avapoolaja toel Läti 71:67. Turniiri parimaks mängijaks valiti Eesti koondise mängujuht Rasmus Vuks.

"Kõva võitlus ja meeskonnavaim," tõdes U-18 koondise peatreener Martin Rausberg. "Kogu aeg oli positiivsus üleval, kõik tahtsid tööd teha ja see edu võti ongi. Seda näitab aeg, kui head nad tulevikus on, aga siin on kutte küll, kellel võiks olla päris helge tulevik."

"Päris mitu head mängijat oli puudu. Õppisime üksteist tundma, keemia oli hea ja tänu sellele turniir hästi välja tuligi. Saime üksteist usaldada, üksteise peale loota ja nii on lihtsam mängida," tõdes turniiri kõige kasulikum mängija Rasmus Vuks.

Läänemere karikaturniiril mängisid U-18 ja U-16 vanusekäikudes nii poisid kui tüdrukud. Võiduka U-18 poistekoondise kõrval said U-16 poisid turniiril kolmanda koha. Tüdrukute seas said mõlemad koondised kolm kaotust ja lõpetasid turniiri neljanda kohaga.

"Poiste poole peal on meil üldiselt selge, kuhu me liigume. Tüdrukute poolel on kõige rohkem vaja sinna jõuda, et nendest mängudest teeks ka järeldusi. Saame kõik koos edasi minna, teeme paremini," sõnas Eesti korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

Läänemere Karikaturniiril on aastate jooksul mänginud pea kõik praeguse ajastu meie regiooni nimekad korvpallurid. Ka seekord oli Tallinnas turniiri vaatamas mitmeid Euroopa korvpalli suuri nimesid. "Üldiselt on neli-viis agentuuri, kes siin kohal käivad. Ka Läti meeste koondise peatreener oli siin. Tegelikult annab see noortele päris tugeva tõuke, nad saavad aru, kuhu nad on võimelised minema. Siin sa jääd silma. Ei ole liiga palju koondiseturniire, mida jälgitakse ja üks on siin regioonis," lisas Roos.

Erinevate vanusekäikude korvpalli Euroopa meistrivõistlused mängitakse suvel.