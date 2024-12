Johannes Erm valiti esimest korda aasta meessportlaseks

Esimest korda aasta meessportlaseks valitud 26-aastane Erm tuli sel suvel Roomas Eesti kõigi aegade teise tulemusega ehk 8764 punktiga Euroopa meistriks.

Lisaks Euroopa meistrivõistluste kuldmedalile kuuluvad Ermi auhinnakappi sellest hooajast ka sisemaailmameistrivõistluste pronksmedal seitsmevõistluses, World Athletics mitmevõistluse tuuri üldvõit, Talence'i kümnevõistluse võit ja Götzise kümnevõistluse kolmas koht. Pariisi olümpial sai Erm 8569 punktiga kuuenda koha.

"Daamid ja härrad, lugupeetud poisid, tüdrukud ja presidendid! Tee on olnud pikk, alguses istusin tagumistes ridades, siis keskel ja lõpuks ees. Nüüd olen lavale jõudnud," alustas Erm tänukõnet. "Seisan siin üksi, aga see ei ole ühemeheshow. Tänan sponsoreid, ema-isa: te olete mulle kõige suuremad eeskujud. Ilma teieta ei oleks mind olemaski; sõbrad-semud, Risto Jamnes - kuidas sa hoiad mind ühes tükis? Sa oled mu superkangelane, aitäh sulle."

"Minu treenerid... suur tänu, et voolite mu keha, tehnikat ja mõistust. Holger [Peel] - pean sind südamest tänama. Oled süstinud minusse nii palju eneseusku. Ilma sinuta ei suudaks ma nii suurelt mõelda. Kõik fännid ja toetajad, teie kaasaelamine ja emotsioon näitab, et see on seda väärt," kinnitas Erm laval.

Lisaks Ermile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel mitmevõistleja Janek Õiglane ja ujuja Kregor Zirk.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.