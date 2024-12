Jefimova: EM-kuld on lahe saavutus, aga MM-pronks on südamelähedasem

Kuigi Jefimova jaoks ei olnud see kaugeltki mitte esimene kord suurel laval kuldset Kristjanit vastu võtta, oli noor ujuja parima noorsportlase auhinnakõnet pidades ikkagi veidi ähmi täis. "Unustasin kaks korda isegi ära, mida öelda tahtsin! See on tõesti kõige emotsionaalsem aasta mu karjääris," ütles Jefimova ERR-iga rääkides.

Jefimova tegi suurepärase aasta vaatamata sellele, et oli pärast Pariisi olümpiamänge ning enne Budapesti lühiraja MM-i alavormis. "Kaks aastat tagasi, kui pidin EM-i haiguse tõttu ära jätma, oli ka tagasilöök. Eelmine aasta oli päris hea, see aasta algas juba haigusega, sügisel oli ebaõnnestunud mäestikulaager. Ei olnud esimene aasta, kus kõik ei läinud plaanipäraselt," tõdes Jefimova.

Jefimova tuli 17-aastaselt 100 meetri rinnuliujumises Euroopa meistriks ning sai samal distantsil Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Lühiraja maailmameistrivõistlustel tegi Jefimova ajalugu, võites Eestile esimese MM-medali. 100 m rinnulijumises sai ta pronksmedali, poole lühemal maal viienda koha. "Kõige emotsionaalsem ja armsam on mulle MM-i pronks, EM-kuld on ka väga lahe saavutus, aga MM-il pidingi natuke august välja ronima ja see on südamelähedasem," tõdes Jefimova.

Järgmisel aastal läheb Jefimova pärast MM-i USA-sse ülikooli ning seetõttu lõppeb koostöö kauaaegse treeneri Henry Heinaga. "Ma ei ole nii kaugele ausalt öeldes mõelnud, võtame sammhaaval. Henryga ikka näeme järgmine aasta, meil on võistlusi ees, kus tahame võib-olla ajalugu teha. Sealt edasi: kindlasti kurb, aga samas ootab mind ees midagi huvitavat, mille suhtes olen uudishimulik," lisas kahekordne Eesti aasta naissportlane.