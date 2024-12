Jefimova nimetati kolmandat korda aasta noorsportlaseks

Äsja 18-aastaseks saanud Jefimova pälvis noorsportlase tiitli kolmandat korda. Esimest korda valiti ta aasta noorsportlaseks 2021. aastal, lisaks pälvis ta selle tiitli mullu.

17-aastane Eneli Jefimova võitis 100 meetri rinnuliujumises Euroopa meistritiitli ning tuli samal distantsil Pariisi olümpiamängudel seitsmendaks. Lühiraja MM-il võitis ta Eesti ujumisele ajaloolise pronksmedali, poole lühemal maal sai ta viienda koha. Juunioride Euroopa meistrivõistlustel võitis Jefimova 100 m rinnuliujumises neljanda järjestikuse kuldmedali, ühtekokku on ta juunioride EM-il võitnud nüüd seitse kulda.

"Iga kord on aina erilisem. Ma olen juba 18-aastane, ei ole see 14-aastane Eneli, kes mõtles Tokyo olümpiamängudel, et see on laste karikavõistluste finaal. See on olnud minu karjääri kõige emotsionaalsem aasta. Õnneks ujuja pisaraid basseinis ei näe," rääkis Jefimova auhinda vastu võttes.

Lisaks Jefimovale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel iluuisutaja Aleksandr Selevko ja vormelisõitja Paul Aron.

Aasta noorsportlase valisid varem vaid ajakirjanikud ja spordiorganisatsioonid, aga nüüd sai esimest korda selles kategoorias hääletada ka rahvas.