Eneli Jefimova pälvis teist aastat järjest aasta naissportlase tiitli

Äsja 18-aastaseks saanud Jefimoval on taas selja taga suurepärane aasta. Jefimova tuli 17-aastaselt 100 meetri rinnuliujumises Euroopa meistriks ning sai samal distantsil Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Lühiraja maailmameistrivõistlustel tegi Jefimova ajalugu, võites Eestile esimese MM-medali. 100 m rinnulijumises sai ta pronksmedali, poole lühemal maal viienda koha.

"Tere jälle! Aasta on möödas, aga nagu Henry [Hein] ütles, basseini ikka pole..." alustas Jefimova laval. "Vaatamata sellele esindasime Eestit Pariisis väga edukalt. Seisan siin, kuldne Kristjan käes, aga tahan, et see peegeldaks Eesti ujumise arengut. Mõelge vaid, väike Eesti suudab pakkuda konkurentsi ja ka medaleid tagasi tuua. Tahan tänada oma kodulinna Sillamäed, kus mu teekond algas. Loodan, et ma inspireerin noori sportlasi igas Eesti nurgas, et järjepidavus ja raske töö viib maailma tippu. Aitäh ja näeme siis juba järgmisel aastal!"

Lisaks Jefimovale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel epeevehklejad Nelli Differt ja Irina Embrich.

Aasta naissportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Vaata ürituse galeriid: