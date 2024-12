Henry Hein pälvis taas aasta treeneri tiitli

Esimest korda anti aasta treeneri tiitel välja 1988. aastal ja 33-aastane Hein oli esimene ujumistreener, kes selle tunnustuse pälvis, nüüd pälvis ta selle tunnustuse teist aastat järjest.

Heina edukaim õpilane Eneli Jefimova tuli 100 meetri rinnulidistantsil Euroopa meistriks ning võitis esimese Eesti ujujana medali lühiraja MM-il, kui pälvis samal võistlusmaal pronksi. Pariisi olümpiamängudel jõudis 18-aastane Jefimova 100 m rinnuliujumises finaali, kus saavutas hinnalise seitsmenda koha.

"See aasta on kõnega natuke nutune lugu, sest ma ei arvestanud, et peab lavale tulema! Jätkame eelmise aasta lõpust - aasta on möödas, aga ujulat veel ei paista, katsume selle vea ka parandada," sõnas Hein, kes tõi kõnes välja nii Holger Peeli kui Helen Nelis-Naukast ning ka oma eeskujuna Rivo Vesikut.

"See pole enam uudis, et see hooaeg on meil viimane. Osad minu sportlased on juba Ameerikasse läinud, osad lähevad. Pidage meeles, et mina olen alati teie suurim fänn, olen toeks nii nõu kui jõuga ja jälgin teid Los Angeleses [OM-il] võistlemas," lisas Hein.

Lisaks Heinale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel mitmevõistleja Johannes Ermi juhendaja Holger Peel ja epeevehkleja Nelli Differti treener Helen Nelis-Naukas.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.