Kiviloo: võrkpallil on veel mõtlemisruumi, alati saab paremini

Eelmisel nädalavahetusel tuli pikalt välisliigades mänginud Kiviloo esimest korda oma karjääris Eesti karikavõitjaks, kui Rae Spordikool/VIASTON alistas naiste karikavõistluste finaalis TalTech/Macta Beauty neljas geimis.

Rae naiskond on teinud sel hooajal suurepärase arenguhüppe ning Kiviloo usub, et see ongi loomuliku, kui sportlastele sobiv arengukeskkond anda. "Ongi aeg, et Eestis ka naiste sporti jõuab see, et panustatakse naistesse ja sealt ka tulevad tulemused. Kui sul on loodud tingimused, sulle antakse ressursid, professionaalsed tingimused, siis sealt need tulemused tulevad," ütles ta.

Eelmisel nädalavahetusel oli aga karikavõistluste finaalipäeval näha erinevust meeste ja naiste mängu vahel. Aadu Luukase karikavõistlused võitnud Pärnu VK-d autasustati 10 000 euro suuruse rahapreemiaga, Rae Spordikool sai aga poole väiksema tšeki.

"Eks natuke kibedama maigu jätab võidule. Lubatakse, et on videovaie mängus ja siis naiste mängus ei ole. Ma isiklikult ei näe põhjust, miks naiste mäng peaks olema erinev kui meestel. Tähistamise hetkel ei mõelnud selle peale, aga see on miski, mis võiks järgmistel aastatel erinev olla," arvas Kiviloo.

Võrkpallil on siis veel arenguruumi? "Kindlasti on, alati saab paremini," arvas endine võrkpallinaiskonna kapten.

Äsja kodustel võrkpalli karikavõistlustel võidutsenud Rae jätkas laupäeval oma võidukat hooaega, kui teenis naiste meistriliigas üheksanda võidu. Kas Rae jahib võimsa fänniarmee toel ka Balti liiga tiitlit? "Seda ma ei saa lubada. Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, aga meil on päris toredaid ja tublisid vastaseid mõlemas liigas, kus võistleme. Läheb raskeks," vastas Kiviloo.

Liis Kiviloo ja Anu Säärits Autor/allikas: ERR

Veel pühapäeva hilisõhtuni on avatud hääletamine aasta parimate sportlaste, treeneri ja võistkonna eest. Kiviloo ning Eesti võrkpallinaiskond nimetati eelmisel aastal Eesti aasta võistkonnaks.

"Tiitli võitmine oli suur-suur au meie jaoks. Me olime siiralt õnnelikud eelmine aasta, et just publik meid nii ülekaalukalt hääletas võitjateks. Kesiganes see aasta võidab, see on väga lahe emotsioon ja üks ägedamaid tundeid mu elus," meenutas Kiviloo.

Mullu kuldse Kristjani võitnud Kiviloo kuulub Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni ning oma valikuid avalikustada ei soovinud. Tema sõnul on valik aga mitmekesine ning iga kandidaat on võidu vääriline.

"Võimlejad on vist esimest korda nomineeritud ja ka kurlingupaar. Väga huvitav on näha, kes selle võidab. Mäletan täpselt tunnet enne selle tiitli saamist eelmisel aastal. Seda ärevust ja elevust, tean, mis nemad tunnevad," ütles ta. "Kõik, kes seal on, me ju valisime hoolega ja väärivad võitu. Minu silmis on kõik võitjad, edu kõigile."

Aasta võistkonda on valitud 54 aastat ning selle aja jooksul on naiskonnad võidutsenud vaid kaheksal korral - kuus korda epeevehklejad, ühe korra korvpallinaiskond ning mullu võrkpallinaiskond. "Eks siis uuesti sel aastal!" ütles Kiviloo.