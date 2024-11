Rahapuudus jätab Eesti võrkpallikoondised Kuld- ja Hõbeliigast eemale

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur sõnas alaliidu pressiteate vahendusel, et otsus tehti raske südamega. "Keskendume järgmisel aastal EM-valikmängudele. Otsus Euroopa liigasid mitte mängida ei tulnud juhatuses lihtsalt ning peatreeneritega kokkuleppel pikendame seetõttu EM-valikmängude ettevalmistusperioodi. Oleme küll oma põhitoetajad suutnud säilitada ja ka uusi toetajaid leidnud, ent viimaste aastate reisi-, majutuse- ja toitlustushindade kasv sunnib tegema ebameeldivaid ja raskeid otsuseid," kommenteeris Pevkur mitteosalemist.

Eesti meeste koondis peab augustis EM-valiksarjas kaks mängu, kui kohtutakse Iisraeli ja Horvaatiaga. Sel aastal saadi samade vastaste vastu kirja 3:1 ja 3:0 võidud ja nii ollakse D-alagrupis esikohal.

Meeste koondise peatreener Alar Rikberg mõistab alaliidu otsust. "Arutasime osalemise võimalusi veel viimase hetkeni, vaatasime otsa eelarvele ja võimalustele ning paraku on see pragmaatiline otsus, mis tuli hetkel teha. Alustame ettevalmistust hiljem ja keskendume täielikult EM-finaalturniirile pääsemisele ehk kahele kohtumisele augustis. Saame enne valiksarja ka viis sõprusmängu pidada ja püüame ettevalmistusest maksimumi võtta. Meil on valikmängudega jooksvas edetabelis võimalik kaitsja kümme punkti ja tahame võimalikult hästi esineda," ütles Rikberg.

Meeste koondise diagonaalründaja Renee Teppan oli Delfi Spordiga rääkides kriitiline. "Kõige lihtsam on seda kokku võtta ühe sõnaga: katastroof," tõdes Teppan kommentaaris Delfile. "Meil peaks ju olema inimene, kes tegeleb selle raha leidmise ja selliste asjadega. Täna on olukord paraku selline, et alaliidus on läbi ajaloo suurim finantsiline krahh. Ma ei tea, millega see kõik veel lõppeda võib, asi on naljast väga kaugel. Meil on väga hea punt olemas, kes on valmis mängima Kuldliigas minimaalselt Final Four'i eest ja vabalt võiks ka võita ning meil pole finantse, et minna mängima. Ma poleks kunagi uskunud, et selline asi saaks juhtuda," lisas Teppan.

Sel suvel esmakordselt Kuldliigas kaasa teinud Eesti naiste koondis oleks järgmisel aastal osalenud taas Hõbeliigas. Peatreener Andres Toobal: "Paraku on seis hetkel selline, et tuleb raskeid otsuseid teha ja nii jääb koondise suvi lühemaks. Proovime end augustis peetavateks valikmängudeks nii heasse konditsiooni saada kui võimalik ja väljakul anname endast ikka parima," lisas rahvusnaiskonna juhendaja.

Naiskond kaotas sel suvel mõlemad C-alagrupi mängud EM-valiksarjas, kui kodus jäädi 1:3 alla Iisraelile ja võõrsil 0:3 Sloveeniale.