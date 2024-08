Koondisekarjääri lõpetanud Kiviloo: me ei suuda geimilõppe kindlalt mängida

Ljubljanas toimunud EM-valikmängus näitas Eesti võrkpallinaiskond selle suve parimat mängu ja haaras tugeva Sloveenia vastu initsiatiivi. "Seal oli meenutus meie tavapärasest tiimikeemiast, kuidas omavahel läbi oleme saanud. Seda me see suvi tegelikult vist ei olnudki tundnud kuni Sloveenia esimese geimini," ütles kapten Liis Kiviloo.

Geimi lõpus enesekindlus aga lihtsate vigadega kadus, geim kaotati 21:25 ja kaks järgmist kuulusid Sloveeniale juba veenvama ülekaaluga.

"Me ei suuda neid geimilõppe kindlalt mängida. Keegi, kes läheks ära otsustama. Et mina võtan geimi lõpu. Siis kui esimene geim on kaotatud, on järgmised kohe keerulisemad," jätkas Kiviloo.

Et kodus jäädi 1:3 alla Iisraelile, siis kahe esimese valikmänguga punkte ei teenitud ja ollakse C-grupis kolmandad. Korduskohtumised peetakse järgmise aasta augustis.

"Kohati oli mängupilt päris lubav, eriti Iisraeli vastu jääb kripeldama, et päris lihtsate vigadega andsime mängu ära," ütles diagonaalründaja Kertu Laak. "Midagi katki ei ole, pool turniiri on järgmine aasta ja üritame kõik teha piisavalt head tööd see aasta koduklubides, et järgmine aasta paremini kokku tulla."

EM-valiksarja seitsmest kolmeliikmelisest alagrupist üks jäi kaheliikmeliseks, sest Bosnia ja Hertsegoviina võttis viimasel hetkel oma tiimi maha.

"Kui oleme järgmisel aastal edukad ja suudame alagrupis teiseks tõusta, loetakse võib-olla ainult esimese ja teise naiskonna vahelised kohtumised. Meil on igal juhul järgmiseks aastaks motivatsioon tugev, meil on võimalus, midagi ei ole kadunud," ütles peatreener Andres Toobal. "Selge on see, et mänguliselt peame tegema sammu edasi."

Koondise eest viimase kohtumise pidanud Liis Kiviloo tuletas noorematele mängijatele meelde, et ka 2019. aasta finaalturniirile pääsemine ei läinud ladusalt. "Tegelikult kõik võimalused on olemas, lihtsalt pead uskuma ja järgmine aasta loodan, et tehakse midagi sarnast ja tuleb ikkagi pääse. Ütlesin noorematele, et kui teenid selle pääsme EM-ile, siis meiesuguse väikese riigi jaoks on see suur asi. Loodan, et see motiveerib neid järgmisel aastal tulema tagasi nii, et tuli põleb silmis," ütles kapten Kiviloo.