HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2024" rahvahääletus

Laureaadid tehakse teatavaks 29. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval "Spordiaasta tähed 2024" auhinnagalal.

Esimest korda saab rahvas kaasa rääkida aasta noorsportlase hääletusel. Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohveri sõnul teeb selline lisandus hääletuse veelgi huvitavamaks. "Meie noorsportlaste kandidaatide nimekirjale peale vaadates on siin neid, kes võiksid vabalt võita aasta sportlase tiitli, kui ka neid, kes on veel laiemale üldsusele vähem tuntud. Andes Eesti inimestele võimaluse aasta noosportlasi rahvahääletusel hinnata, toome valimisse juurde põnevust. Ühtlasi anname inimestele võimaluse neid tulevikutegijaid tundma õppida ja tunnustada. Iga hääl sportlastele on justkui tänu aasta jooksul tehtud töö ja meile pakutud emotsioonide eest," ütles Tohver.

Kandidaatide nimekirja kinnitanud EOK sportlaskomisjoni juht Allar Raja: "Iga Eestit esindav sportlane on tunnustust väärt, kuid nüüd on aeg välja selgitada need kõige-kõigemad. Aasta sportlase hääletus tekitab alati põnevust ning diskussiooni, kes on see õige võitja. Anna nüüd oma hääl ja mõtle, milline sportlane on sind tänavu kõige enam mõjutanud?"

2024. aasta meessportlane, naissportlane, noorsportlane, võistkond ja treener selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletustulemuste liitmisel. Naissportlase ja meessportlase kategooriates veebihääletusel selgunud TOP3 kandidaatidele saab ka "Spordiaasta tähed 2024" otsesaate ajal telefonihääli anda. Saadud hääled liidetakse esimeses hääletusringis saadud häältele. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane.

Eestis on aasta sportlasi valitud 93 aastat. 2023. aastal valiti aasta naissportlaseks ja aasta noorsportlaseks ujuja Eneli Jefimova, aasta treeneriks Jefimova juhendaja Henry Hein, meessportlaseks kümnevõistleja Karel Tilga, aasta võistkonnaks Eesti võrkpallinaiskond.

Hääletamine: