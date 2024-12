Milano teenis Barcelonas erilise võidu, Pariisi seeria sai lõpu

Milano jäi Barcelona juures avaveerandil üheksapunktilisse kaotusseisu, kuid jõudis enne avapoolaja lõppu taas viigini. Kolmanda veerandi alguses jäid külalised taas tagaajaja rolli, aga siis tegi Itaalia klubi 56:60 kaotusseisust lausa 20:0 spurdi ning vormistas kohtumise lõpuks 94:81 (16:24, 24:19, 36:17, 18:21) võidu.

Milano rünnakut vedas 30-aastane Zach Leday, kes lõpetas kohtumise 33 punktiga (kahesed 2/6, kolmesed 4/4, vabavisked 9/9), millest 20 tulid teisel poolajal. Ameeriklane lisas veel neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe vaheltlõike.

"Mu isa oli täna minuga. Viimati, kui siin areenil olin, pidin isa matustele minema. See oli hullumeelne mäng, mul on lihtsalt hea meel, et saime siit võiduga minema. Sain oma meeskonnakaaslasi aidata ja nemad aitasid mind," ütles ääremängija pärast kohtumise lõppu.

Pikalt Barcelonat esindanud Nikola Mirotic naasis esmakordselt vastasena ning panustas võidumängus 19 punkti ja seitsme lauapalliga. Barcelona resultatiivseim oli 21 punkti visanud Kevin Punter, kes lisas veel kuus lauda ja neli korvisöötu. Juston Anderson panustas 17 punktiga.

Viimased kümme mängu võitnud Paris Basketball pidi Lyonis oma võiduseeriaga hüvasti jätma, kui Villeurbanne'i ASVEL Prantsusmaa derbis Pariisi klubi 98:93 (22:24, 27:16, 23:31, 26:22) alistas.

Theo Maledon viskas võidumängus 22 punkti ning lisas veel seitse resultatiivset söötu ja viis lauapalli, Mbaye Ndiaye lisas omalt poolt veel 19 punkti ja kuus lauda. Pariisi parim oli taaskord tagamängija TJ Shorts, kes lõpetas 29 punkti, kaheksa korvisöödu ja kolme lauaga. Nadir Hifi skooris kaotuses 20 punkti.

Viimati 17. oktoobris kaotanud Paris Basketball jätkab Euroliigas liidrina, olles võitnud 11 mängu ja kaotanud neli. Neile järgnevad Monaco (10-5), Müncheni Bayern (10-5) ning Istanbuli Fenerbahce (10-5), Pireuse Olympiakos (9-6) ning Milano Olimpia (9-6). Play-in turniiri kohtadel jätkavad Kaunase Žalgiris (9-6), Crvena zvezda (8-7), Anadolu Efes (8-7) ning Ateena Panathinaikos (8-7).

Euroliiga jätkub teisipäeval, kui peetakse lausa seitse mängu.

Teised tulemused:

Crvena zvezda - Olympiakos 87:73

Anadolu Efes - Panathinaikos 93:67