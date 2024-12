VIDEO | Panathinaikose tagamees korraldas rekordilise viskekontserdi

29-aastane Nunn alustas teisipäeva õhtul kodupubliku ees uskumatu hooga, kui võttis mitmelt Milano mängijalt pahkluud, viies Panathinaikose kiirelt 14:0 juhtima.

Nunn tabas avaveerandil lausa seitse kaugviset, kogudes sellega 21 punkti. Keegi teine pole Euroliiga ajaloos ühelgi veerandil nii palju kaugviskeid tabanud, ühtlasi on tegemist liiga ajaloo kõige resultatiivsema veerandiga. Punktirekordit Nunn aga täielikult oma nimele ei saanud, sest Toney Douglas viskas 2017-18 hooajal Anadolu Efese eest samuti veerandiga 21 punkti.

Panathinaikos saavutas avaveerandi lõpuks 23-punktilise edu ning kohtumise lõpuks võidu seisuga 103:74 (38:15, 24:25, 17:20, 24:14).

Nunn lõpetas mängu 39 punktiga (kahesed 4/7, kolmesed 8/16, vabavisked 7/7), lisades sellele veel seitse lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. "Ma ei jahi rekordeid, lihtsalt mängin oma mängu ja loen kaitset. Kui näen ühte sisse minemas, viskan järgmise ka. Kui pall mu kätte jõuab, siis saadan selle teele," ütles ameeriklane pärast mängu.

Andreas Obsti käes on Euroliiga ühe mängu kolmeste rekord - 11. Nunnilt küsiti, kas ta suudaks tulevikus enamatki. "Kindlasti," vastas endine NBA mees. "Ma ütleksin, et meie protsendid oleks võinud veel paremad olla. Mängu viimase viie minuti jooksul proovisin ainult tulistada, tahtsin 40 punktini jõuda."

Nunn pidi klubi eelmise kohtumise vahele jätma, sest sai kohtunikega pahandamise eest mängukeelu. "Olin esialgu kuri, aga pidin siis peeglisse vaatama. Olen tavaliselt rahulik mängija, mitte emotsionaalne. See rahustas mind maha. Tean, et kohtunikud ei näe kõike, see on mängu osa," rääkis rekordiline viskemees.

Panathinaikose peatreener Ergin Ataman naljatles, et Nunn lunastas end. "Ta pidi Anadolu Efesega mängu vahele jätma ja nüüd viskas 39 punkti, et see tasa teha. Ta keskmine punktisaak jäi samaks, ta skooris siin kahe mängu eest," ütles juhendaja.

Panathinaikos teenis seitsme kaotuse kõrvale üheksanda võidu ning jätkab Euroliiga tabelis seitsmendal kohal. Tabeli tipus on 11 võidu ja viie kaotusega Monaco ja Paris Basketball.