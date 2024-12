Visetel hätta jäänud Lakers alistus Timberwolvesile

Timberwolves haaras poolajaks 12-punktilise edu ja külalismeeskonda enam üheksast punktist lähemale ei lubanud.

Lakersile sai saatuslikuks kehv visketabavus – kolmepunktiviskeid tabati kõigest 19-protsendiliselt (6/31) ja kõiki väljakult teele saadetud viskeid 40-protsendiliselt (32/79). Timberwolvesi näitajad olid vastavalt 43 (15/35) ja 51 protsenti (41/81).

Julius Randle viskas võitjate parimana 18 punkti. Anthony Davist kaitses edukalt taltsutanud Rudy Gobert lisas omalt poolt 17 silma ja noppis 12 lauapalli, neist kuus ründest.

Lakersi resultatiivseim oli D'Angelo Russell, kes tõi 20 punkti. Seejuures viskas Russell külaliste kuuest kaugviskest neli. Anthony Davis piirdus 12 punkti ja 11 lauapalliga ning LeBron James tegi oma senise hooaja kõige kehvema etteaste, lõpetades 10 punkti ja kaheksa lauapalliga. Vanameistri kasuteguriks kujunes -28.

Lakersi jaoks oli tegemist viienda kaotusega viimasest seitsmest mängust. Läänekonverentsis asutakse 12 võidu ja üheksa kaotusega kaheksandal kohal. Timberwolves (10-10) jätkab samas konverentsis 11. real.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 124:112

Boston Celtics - Miami Heat 108:89

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 128:102

