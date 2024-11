Kalev/Cramo pani ühisliigas TalTechi paika, Keila alistas Ventspilsi

Kalev/Cramo saavutas TalTechi Spordihoones enam kui 1000 pealtvaataja ees avaveerandi lõpuks kuuepunktilise edu, aga poolajapausiks kasvas külaliste edu juba 16-punktiliseks. Kolmandal veerandil avanes nende mäng veelgi ning Cramo teenis võõrsil kindla 109:75 (28:22, 29:17, 34:24, 18:12) võidu.

Üleplatsimeheks oli Kalev/Cramo tagamees Kasper Suurorg, kes skooris 26 punkti ning jagas neli resultatiivset söötu. Hugo Toom lõpetas kohtumise 23 punkti ja kolme lauapalliga. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel kaks mängijat, Leemet Böckler kogus 16 punkti ja Gregor Kuuba tegi kaksikduubli, kui skooris 11 punkti ja haaras 11 lauapalli.

TalTech/Alexela resultatiivseim oli Siim-Markus Post, kes viskas 17 punkti, jagas kümme resultatiivset söötu, sai neli lauda ning tegi neli vaheltlõiget. Debüütmängu teinud Carlos Jürgens lõpetas 14 punkti ja kahe lauapalliga.

Kalev/Cramo tabas väljakult viskeid 61-protsendilise täpsusega (23/34), kolmepunktijoone tagant langesid visked 52-protsendilise eduga (13/25). TalTechi visketabavus väljakult oli 40 protsenti.

Keila Coolbet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Keila Coolbet ja Ventspils pidasid Keila Tervisekeskuses enam kui 250 pealtvaataja ees maha pingelise avapoolaja, aga Keila meeskond suutis kolmandal veerandil saavutada 14-punktilise edu. Otsustaval veerandil jõudis Ventspils veel kolme silma kaugusele, aga Keila lõpetas mängu 8:3 spurdiga ning teenis kokkuvõttes 82:75 (18:21, 26:20, 23:16, 15:18) võidu.

Võitjate parim oli keskmängija Igor Sergejev, kes tegi 20 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli, lisades sellele veel kaks vaheltlõiget ja ühe bloki. Saimon Sutt panustas 15 punktiga, Kristen Kasemets ja Tautvydas Kupstas lisasid omalt poolt veel 12 punkti.

Riia Zelli jätkas samuti võidukalt, kui alistas võimsa otsustava veerandi toel võõrsil Läti Ülikooli 83:66 (20:21, 12:12, 18:18, 33:15). Davids Viksne viskas võitjate eest 16 punkti, Justin Mckoy tegi 16 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli. Läti Ülikooli eest viskasid nii Elvijs Fridenbergs kui Edvards Lucis 15 punkti.

Liigatabeli esikohal jätkab Riia VEF, kes on 11 mängus pidanud kaotusvalu kannatama vaid ühe korra. Kalev/Cramo on pidanud kolm kohtumist vähem, aga on samuti vaid ühe kaotuse saanud. Neile järgnevad Riia Zelli (üheksa võitu, kolm kaotust), Valmiera (8-4), Tartu Ülikool (6-3), Keila Coolbet (5-3), Ogre (6-5) ning viimasel play-off'i kohal on TalTech (6-5).

Eesti-Läti ühisliiga jätkub neljapäeval, kui Pärnu Sadam võõrustab Viimsit, laupäeval peetakse viis kohtumist.